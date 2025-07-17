İnşaat sektöründe maaşlar doktoru, mühendisi geçti
İnşaat sektöründe maliyetler artıyor. Kalifiye işçi sıkıntısı ise sektör temsilcileri tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara eleman ihtiyacına çözüm aranıyor. Ustalara ulaşmak ise çok güç. Ustalar rezervasyonla çalışıyor. Ankara'da 800 konutluk bir proje yapan müteahhit Emre Gökdemir, işçi maaşlarının 70 ile 100 bin lira arasında değiştiğini ifade etti. Kalifiye işçi maaşları ise 150 bin liraya dayandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2025’e yönelik konut fiyat endeksini açıkladı. Konut fiyatları aylık fazda reel olarak artarken, yıllık olarak ise azaldı. Merkez’in verilerine göre; aylık bazda en fazla artış İzmir’de, yıllıkta ise Ankara’da görüldü.
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 şehirde ciddi yıkım yaşandı. Deprem sonrası inşaat sektöründe maliyetler artarken, kalifiye işçi sıkıntısı projeleri yavaşlattı.
Ankara’da 800 konutluk bir proje yapan müteahhit Emre Gökdemir, kalifiye inşaat işçisi ücretlerinin 150 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.
Maliyet artışlarının müteahhitleri yatırım yapmaktan alıkoyduğunu ifade eden Gökdemir, işçi ücretlerine ilişkin şöyle konuştu: