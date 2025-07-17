Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2025’e yönelik konut fiyat endeksini açıkladı. Konut fiyatları aylık fazda reel olarak artarken, yıllık olarak ise azaldı. Merkez’in verilerine göre; aylık bazda en fazla artış İzmir’de, yıllıkta ise Ankara’da görüldü.

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