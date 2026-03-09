İran savaşı sonrası gözler onlarda: Dünyanın en büyük 10 petrol şirketi

5- Shell: Avrupa’nın enerji devlerinden biri

Birleşik Krallık merkezli Shell, yaklaşık 236,1 milyar dolar piyasa değeriyle listede beşinci sırada bulunuyor. Şirket hem petrol hem de doğal gaz alanındaki küresel operasyonlarıyla Avrupa’nın en güçlü enerji şirketlerinden biri olarak görülüyor.