İran savaşı sonrası gözler onlarda: Dünyanın en büyük 10 petrol şirketi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu’da yükselen gerilim, petrol fiyatlarını yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Enerji arzı tartışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde, piyasa değerine göre dünyanın en büyük petrol şirketleri de küresel enerji dengelerindeki kritik rollerini bir kez daha hatırlattı.
Küresel enerji piyasasında birkaç dev şirket sektörün büyük bölümünü kontrol etmeye devam ediyor. 2026 yılı piyasa değerlerine göre hazırlanan listede, petrol ve gaz sektörünün en güçlü 10 şirketi dünya enerji arzı üzerindeki etkileriyle dikkat çekiyor.
10- Enbridge: Kuzey Amerika’nın enerji altyapı devi
Listenin onuncu sırasında 115,9 milyar dolar piyasa değeriyle Kanada merkezli Enbridge bulunuyor. Şirket özellikle petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla Kuzey Amerika enerji altyapısının önemli bir parçası.
9- Sinopec: Çin’in enerji devlerinden biri
Dokuzuncu sıradaki Sinopec, yaklaşık 118 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol rafinaj ve petrokimya şirketlerinden biri.
8- ConocoPhillips: ABD’nin önemli üreticilerinden
Sekizinci sırada yer alan ConocoPhillips, yaklaşık 138,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel petrol üretiminde önemli rol oynuyor.
7- CNOOC: Çin’in offshore enerji devi
Yedinci sırada Çin’in büyük petrol şirketlerinden CNOOC bulunuyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 165,3 milyar dolar seviyesinde.
6- TotalEnergies: Enerji dönüşümünde aktif
Fransa merkezli TotalEnergies, yaklaşık 170,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle altıncı sırada yer alıyor. Şirket son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.
5- Shell: Avrupa’nın enerji devlerinden biri
Birleşik Krallık merkezli Shell, yaklaşık 236,1 milyar dolar piyasa değeriyle listede beşinci sırada bulunuyor. Şirket hem petrol hem de doğal gaz alanındaki küresel operasyonlarıyla Avrupa’nın en güçlü enerji şirketlerinden biri olarak görülüyor.
4- PetroChina: Asya’nın en büyük enerji şirketlerinden
Dördüncü sırada Çin’in devlet destekli petrol devi PetroChina yer alıyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 302,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve Asya enerji piyasasında kritik bir rol oynuyor.
3- Chevron: Güçlü küresel varlığını sürdürüyor
Üçüncü sırada yine ABD merkezli bir enerji şirketi bulunuyor. Chevron, yaklaşık 373,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünya petrol sektörünün en güçlü oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Şirket, geniş uluslararası operasyon ağı ve çeşitlendirilmiş enerji portföyüyle dikkat çekiyor.
2- Exxon Mobil: ABD’nin en büyük enerji devi
Listede ikinci sırada 635,4 milyar dolar piyasa değeriyle Amerikan petrol devi Exxon Mobil yer alıyor. Şirket; petrol ve gaz arama, üretim, rafinaj ve petrokimya alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en etkili özel enerji şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor.
1- Saudi Aramco: Zirvede açık ara önde
Dünyanın en büyük petrol şirketi, yaklaşık 1,66 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Saudi Aramco oldu. Suudi Arabistan devletine ait enerji devi, devasa petrol rezervleri ve düşük üretim maliyetleri sayesinde küresel enerji piyasasında lider konumunu koruyor.