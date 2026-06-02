İş dünyasında beklenenden altı yıl erken gelen büyük kırılma: Kimse güvende değil!
Son birkaç yılda hızla gelişen ve her geçen gün daha fazla yatırım alan yapay zeka teknolojisi, iş dünyasındaki büyük kırılmayı 6 yıl öne çekti. İşlerin neredeyse tamamı yapay zeka fırtınasının içine çekilirken, insan gücünün yoğun kullanıldığı mavi yaka meslekler de tehlikeye girdi. Cognizant raporuna göre 2032 yılında beklenen bu dönüşüm, bu yıl büyük ölçüde tamamlanıyor.
2023 yılında, 2032 yılına kadar işlerin yüzde 90'ının yapay zekadan etkileneceğini, yaklaşık yüzde 10'unun da dönüşüm geçireceğini öngörülürken, iş dünyası büyük kırılımı beklenenden 6 yıl daha erken yaşıyor.
Cognizant araştırmacıları tarafından ortaya atılan bu tahmin, ilk kez dile getirildiğinde kulağa çılgınca gelse de şimdi şirketler ve çalışanlar bu gerçeği sindirmeye çalışıyor.
Araştırmacılar işlerin yüzde 93'ünün zaten yapay zeka tarafından yönetilebilir olduğunu ve yüzde 30'unun da varoluşsal bir değişimle karşı karşıya olduğunu gösteren veriler sunarken korkutan eşiğin 2026'da aşıldığına dikkat eçkiyor.
Cognizant'ın analizinde, yapay zekaya dayanacağı düşünülen tesisatçılık, elektrikçilik, tamircilik gibi mavi yakalı mesleklerin de tehdit altında olduğu ortaya kondu.
Analize göre tesisatçılara boruları fiziksel olarak onarmak için hala ihtiyaç duyulacak olsa da teşhisten evrak işlerine kadar işin büyük bir kısmı yapay zeka tarafından yönetilecek. Kısaca insan gücü sadece anahtarı çevirmek için var olacak, yapay zekanın manuel işlere entegre oldukça ve yeni süreçleri keşfetmeye başladıkça işler daha da karmaşık hale gelecek.
Öte yandan uzmanlar, yapay zekanın etkisinin artık sadece çalışanların görevleriyle sınırlı kalmadığını, şirketlerin iş modellerini, organizasyon yapısını ve çalışma biçimlerini de yeniden tasarlamaya başladığını belirtiyor.
Ancak milyonlarca istihdamı tehdit eden bu karanlık tabloya karşılık Cognizant, yapay zeka kaynaklı işten çıkarmalara rağmen ufukta daha fazla iş imkanı görüyor.