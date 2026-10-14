İş dünyasında roller değişti: Dün aranan mesleklerde şimdi çalışan fazlası var

Bilim ve mühendislik alanındaki uzmanlar da çalışan bulmanın güç olduğu meslek grupları arasında bulunuyor.

Araştırma, özellikle yüksek bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde personel ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor. Matematik, bilgisayar ve elektronik bilgisi gibi alanlarda yaşanan beceri açığı da bu tabloyu destekliyor.

Bununla birlikte teknik mesleklerdeki ihtiyaç yalnızca üniversite mezunlarıyla sınırlı değil. Avustralya'da bina, metal, makine ve elektrik işleriyle bağlantılı bazı meslekler önceki yıllarda dengede veya iş gücü fazlası durumundayken son dönemde çalışan açığı görülen alanlara dönüştü.