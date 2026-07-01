İşe geç kalan yandı! Yeni dönem başlıyor: 12 puana ulaşan kovulacak
İş dünyasında pandemi sonrası yaygınlaşan esnek çalışma yerini sıkı denetime bırakıyor. Dev şirketler çalışan takibinde yeni döneme geçerken, personelin geç kalma ve devamsızlıkları artık puan sistemiyle takip ediliyor. 12 puana ulaşanlar işten çıkarılırken, uygulama şirketler arasında hızla yayılıyor.
Pandemi döneminde yaygınlaşan esnek çalışma düzeni ve uzaktan çalışma, yerini daha sıkı denetim politikalarına bırakıyor. Büyük şirketler artık çalışanların performansını değil, iş yerinde ne zaman ve ne kadar süreyle bulunduklarını da takip ediyor.
12 puana ulaşan işten kovulacak
Bu dönüşümün son örneği ABD'nin 63 milyar dolarlık yıllık cirosu ve 400 binden fazla çalışanıyla perakende devi Target'ta yaşandı. Şirket, eylül ayından itibaren çalışanların devamsızlıklarını ve geç kalmalarını puanlamaya başlayacak.
Yeni sisteme göre işe sekiz dakikadan fazla geç kalan çalışanlara çeyrek puan verilecek. Yönetici onayı olmadan vardiyaya katılmayanlar bir puan alırken, işverene haber vermeden işe gelmeyen çalışanların hanesine de üç puan yazılacak. Verilen puanlar ise 365 gün sonunda sıfırlanacak.
Ancak puanların yükselmesiyle birlikte yaptırımlar da ağırlaşıyor. Üç puana ulaşan çalışanlar yöneticileriyle görüşmek zorunda kalacak. Beş puan seviyesinde resmi danışmanlık süreci başlayabilecek. Toplam puanın 12'ye ulaşması durumunda ise iş akdinin sona erdirilmesi gündeme gelecek.
Diğer şirketler de puan sistemine katılıyor
Target dışında Walmart ve Amazon da uzun süredir milyonlarca çalışanı kapsayan puan sistemi uyguluyor.
2023 yılında oyun şirketi Roblox, çalışanların ofise giriş için kimlik kartlarını kaç kez kullandığını takip etmeye başladı. Şirket ayrıca çalışanların dizüstü bilgisayarları ve telefonlarından elde edilen verilerle üç günlük ofis zorunluluğuna uyulup uyulmadığını da kontrol etti.
Aynı yıl medya şirketi Bloomberg de çalışanlarından günlük konum bilgilerini şirket içi sisteme işlemelerini istedi. Ofiste bulunması gereken günlerde gelmeyen çalışanlar yöneticileri tarafından sözlü olarak uyarıldı.
2024 yılında Dell ise elektronik giriş kayıtları ve VPN verilerini kullanarak çalışanların haftada üç gün ofise gelip gelmediğini izlemeye başladı. Çalışanlar ofise devam durumlarına göre renklerle sınıflandırıldı. Düzenli katılım sağlayanlar mavi, kısmi uyum gösterenler sarı ve yeşil, kurallara uymayan hibrit çalışanlar ise kırmızı kategorisinde değerlendirildi.
İşe gitmeyenler artıyor
Çalışan devamlılığı konusu artık şirketlerin değil, hükümetlerin de gündeminde yer alırken Almanya'da çalışanların yılda ortalama 14,8 gün hastalık izni kullandığı belirtiliyor.
Başbakan Friedrich Merz ve Hristiyan Demokrat Birliği, yıl içinde beş günden daha az izin kullanan çalışanlara prim verilmesini ve sık hastalık izni kullananların maaşlarında kesintiye gidilmesini içeren bir öneride bulundu.
Planın temel amacı ise soğuk algınlığı veya kısa süreli rahatsızlıklar nedeniyle işe gitmeyen çalışanları yeniden ofise dönmeye teşvik etmek.