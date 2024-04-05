İŞKUR açıkladı... En fazla açık iş bu sektörlerde: İşte en çok eleman aranan 10 meslek İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. İŞKUR verilerine göre, işverenlerin en çok aradığı meslekler de belli oldu. Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler arasında; Gayrimenkul Faaliyetleri, İmalat ve “İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri yer aldı. İşte, Türkiye'de en çok aranan meslekler...

En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. 1 | 5

Araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 5’inin açık iş oranı Türkiye genelinin üzerinde iken, 12 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı. 2 | 5

Açık iş oranı en yüksek olan sektörler hangileri? 2024 yılı 1. çeyrek itibarıyla en yüksek açık iş oranı yüzde 3,1 ile “Gayrimenkul Faaliyetleri” sektöründe. Bu sektörü, yüzde 2,4’lük açık iş oranı ile “İmalat” ve yüzde 2,1’lik açık iş oranı ile “İdari ve Destek Hizmet

Faaliyetleri” sektörü takip etti. 3 | 5