İŞKUR verileri açıkladı: En çok bu mesleklerde açık var! Eleman aranıyor

Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.

En çok eleman açığı bu sektörlerde

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de özellikle gençlerin son dönemde emek yoğun işlere olan talebi azaldı. Bu da birçok sektörde işçi sıkıntısını ortaya çıkardı. Özellikle tekstil başta olmak üzere makine, inşaat, imalat gibi emek yoğun sektörlerde ara eleman açığı büyümeye devam ediyor.

İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.