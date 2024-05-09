İŞKUR verileri açıkladı: En çok bu mesleklerde açık var! Eleman aranıyor
Bazı mesleklerde eleman açığı artarken on binlerce özel güvenlik, turizm ve otel elemanı ile garson aranıyor. İŞKUR'un açıkladığı son verilere göre en çok açık iş pozisyonunun olduğu mesleklerde belli oldu. İşte detaylar...
Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.
En çok eleman açığı bu sektörlerde
Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de özellikle gençlerin son dönemde emek yoğun işlere olan talebi azaldı. Bu da birçok sektörde işçi sıkıntısını ortaya çıkardı. Özellikle tekstil başta olmak üzere makine, inşaat, imalat gibi emek yoğun sektörlerde ara eleman açığı büyümeye devam ediyor.
İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.
En fazla açık işin olduğu meslekler
Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor. Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte otellerde ve turizm tesislerinde eleman açığı artmış durumda. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor. Reyon görevlisi pozisyonunda 16 bin 790, konfeksiyon işçisi pozisyonunda 16 bin 210, garson pozisyonunda ise 20 bin açık iş var.
İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.