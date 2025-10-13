İŞKUR verileri yayımladı! İşte en çok aranan meslekler: Binlerce ilan var...

-Yılın birinci çeyreğinde, açık iş sayısı 343 bin 770 olarak kaydedildi.

-İkinci çeyrekte, toplam açık iş sayısı 206 bin 189’a düştü.

-Üçüncü çeyrekte ise toplam açık iş sayısı 200 bin 185 olarak gerçekleşti.

Üç çeyrekte de en çok istihdam sağlanan açık iş sayısı imalat sektöründe gerçekleşirken, ilana göre en çok açık iş sayısı 1. çeyrekte "İmalat" sektöründe, 2. çeyrekte “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti” sektöründe, 3. çeyrekte ise “Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” sektöründe gerçekleşti.

Çeyreklere göre en çok aranan meslekler ise şöyle sıralandı: