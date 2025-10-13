İŞKUR verileri yayımladı! İşte en çok aranan meslekler: Binlerce ilan var...
İŞKUR'un yayımladığı 2025 istihdam verilerine göre, yılın birinci çeyreğinde açık iş sayısı 343 bin 770 olarak kaydedilirken, ikinci çeyrekte bu sayı 206 bin 189’a, üçüncü çeyrekte ise 200 bin 185’e geriledi. İlan bazında ise en çok açık iş birinci çeyrekte imalat sektöründe, ikinci çeyrekte konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe, üçüncü çeyrekte ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe kaydedildi. İşte ay ay en çok açık iş ilanının bulunduğu meslekler ve sektöre göre en çok aranan meslekler...
-Yılın birinci çeyreğinde, açık iş sayısı 343 bin 770 olarak kaydedildi.
-İkinci çeyrekte, toplam açık iş sayısı 206 bin 189’a düştü.
-Üçüncü çeyrekte ise toplam açık iş sayısı 200 bin 185 olarak gerçekleşti.
Üç çeyrekte de en çok istihdam sağlanan açık iş sayısı imalat sektöründe gerçekleşirken, ilana göre en çok açık iş sayısı 1. çeyrekte "İmalat" sektöründe, 2. çeyrekte “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti” sektöründe, 3. çeyrekte ise “Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” sektöründe gerçekleşti.
Çeyreklere göre en çok aranan meslekler ise şöyle sıralandı:
1. Çeyrekte açık iş oranı en yüksek “İmalat” sektöründe en fazla aranan
meslekler sırasıyla şöyle oldu;
(Ocak-Şubat-Mart)
-Düz Dikiş Makineci,
-Makineci (Dikiş),
-Metal Mamuller Montaj İşçisi,
-Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
-Lastik Üretim Elemanı
1. Çeyrekte açık iş oranı en yüksek ikinci sektör “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti” olurken en çok aranan meslekler sırasıyla şöyle:
(Ocak-Şubat-Mart)
-Garson (Servis Elemanı),
-Mutfak Görevlisi,
-Servis Komisi,
-Bulaşıkçı (Stevard)
-Temizlik Görevlisi
1. Çeyrekte açık iş oranı en yüksek üçüncü sektör “İnşaat” olurken en çok aranan meslekler sırasıyla şöyle:
(Ocak-Şubat-Mart)
-Elektrikçi (Genel),
-Sıvacı,
-İnşaat İşçisi,
-Sıhhi Tesisatçı
-Elektrik Tesisatçısı
-Pano Montörü/ Elektrik Tesisatçısı
2. Çeyrekte en yüksek açık iş oranı “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektöründe olurken en fazla aranan
meslekler sırasıyla şöyle oldu;
(Nisan-Mayıs-Haziran)
“Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla;
-Garson
-Mutfak Görevlisi,
- Temizlik Görevlisi,
-Turizm ve Otelcilik Elemanı
-Servis Komisi
2. Çeyrekte en yüksek ikinci açık iş oranı “İnşaat” sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla;
(Nisan-Mayıs-Haziran)
-Elektrikçi
-İnşaat İşçisi,
-Kamyon Şoförü
-Sıhhi Tesisatçı
2. Çeyrekte açık iş oranı en yüksek üçüncü sektör “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe ise en çok aranan
meslekler sırasıyla;
(Nisan-Mayıs-Haziran)
-Elektrik Teknikeri,
-Elektrikçi (Genel),
-Elektronik Teknolojisi Teknikeri,
-Akaryakıt
-Satış Elemanı (Pompacı)
-İnşaat Teknolojisi Teknikeri
3. çeyrek itibarıyla en yüksek açık iş oranı yüzde 1,8 ile “Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” sektöründe gerçekleşti.
(Temmuz-Ağustos-Eylül)
Açık iş oranı en yüksek olan “Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla;
-Avukat,
-Elektrik Teknisyeni,
-İnşaat Mühendisi,
-Mimar ve Makine Mühendisi
Açık iş oranı en yüksek ikinci sektör olan “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla;
(Temmuz-Ağustos-Eylül)
-Garson (Servis Elemanı),
-Mutfak Görevlisi,
-Servis Komisi,
-Aşçı Yardımcısı
-Yufka Ustası
Açık iş oranı en yüksek üçüncü sektör olan “Ulaştırma ve Depolama” sektöründe ise en çok aranan meslekler sırasıyla:
(Temmuz-Ağustos-Eylül)
-Servis Şoförü (Okul),
-Ahşap Mobilya İmalatçısı
-Şoför (Yolcu Taşıma),
-Otopark Görevlisi
-Temizlik Görevlisi