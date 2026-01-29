İslam Memiş, altın alacakları uyardı: Düşüş fırsatı için tarih verdi
Altın, gümüş ve kripto piyasalarındaki sert dalgalanmalar sürerken Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik uyarılar geldi. Fed, faiz kararı, Bitcoin ve altcoin beklentileri ile altın-gümüşte olası sert düzeltmelere dikkat çeken Memiş, yatırımcılara "pozisyon bozmayın, acele etmeyin" çağrısı yaptı. Memiş, altın için de tarih verdi.
Altın, gümüş ve bakırda yaşanan sert hareketlilik piyasalardaki belirsizliği artırırken, Finans Analisti İslam Memiş YouTube kanalındaki değerlendirmelerinde yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle altın alım-satımı için uygun zamanlamaya dikkat çekti.
Fed’in faiz kararını sürpriz olarak görmediğini belirten Memiş, Mayıs ayında Jerome Powell’ın görev süresinin dolacak olmasına vurgu yaparak, "Görev süresi dolmadan bir faiz indirimi daha yapabilir. Metinde yok ama psikolojik baskıya dayanabilecek mi, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Bitcoin'de son durum
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, zamanlamanın net olmadığını vurgulayarak, "Bitcoin 88 bin doların üzerinde bile bana göre ucuz. 90–100 bin dolar altı fırsat" dedi. Altcoin’lerin ise Bitcoin öncülüğünde yükselebileceğini belirten Memiş, esas rallinin yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinde yaşanabileceğini söyledi.
Altın ve gümüşte yaşanan hızlı yükselişlere dikkat çeken Memiş, "Gümüşün tavanı nedir sorusu çok geliyor. Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır hepsi birlikte değerlendirilmelidir. Artık teknik olarak piyasayı takip etmenin bir manası yok. Dünya bir değişim sürecinde" değerlendirmesinde bulundu.
"Yatırımcı beklesin" uyarısı...
Son iki ayda değerli metallerin yatırım aracı olmaktan çıkarılıp spekülasyon alanına dönüştürüldüğünü savunan Memiş, "Son iki aydır değerli metaller yatırım aracı olmaktan çıkarılıp spekülasyon aracına çevrildi. Bir saatte 120 dolar yükseltiyorlar, sonra 100 dolar geri çekiyorlar. Bu piyasada en çok kazanan merkez bankaları ve sistem. O yüzden yatırımcılar mevcut konumunu koruyup kenarda beklemeli" diyerek uyarıda bulundu.
Altında kimler kazanıyor?
Altın fiyatlarına yönelik yüksek hedeflerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Memiş, "Altın 6.000-7.000 dolar gibi söylemler magazin tarafı. Teknik yorum mümkün değil. 2030’daki büyük reset süreci öne çekildi. Kağıt para kalkacak. Amerika altınla, Çin gümüşle, Elon Musk bakırla bu savaşta. Çin, Rusya ve Amerika hem savaşta hem para savaşında anlaşmış durumda. En çok altın Amerika’da, en çok gümüş Çin’de. Onlar kazanıyor" ifadelerini kullandı.
Piyasaların artık klasik göstergeleri fiyatlamadığını savunan Memiş, bir haftada 1000 dolar yükselen altın ortamında teknik analiz yapılamayacağını belirtti. Bu sürecin bir piyasa değil, değişim süreci olduğunu vurgulayan Memiş, sert geri çekilmelerin düşüş değil düzeltme olduğunu, bunun Şubat ayının ilk ya da ikinci haftasında görülebileceğini söyledi. Kısa vadeli al-sat yapanların zarar edeceğini ifade etti.
Altın satmanın zamanı mı?
Mevcut pozisyonların korunması gerektiğini dile getiren Memiş, "Pozisyonu bozmamak gerekir. Nakde ihtiyacın yoksa malına sahip çık. Sert düşüşlerde nakdin varsa ilave yap. Ama mevcut pozisyonu bozmak akıl kârı değil. Ortada piyasa yok, oyun var" dedi.
Altında düşüş fırsatı için tarih verdi
Nakit bulunan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini belirten Memiş, "Şubat ayındaki sert düşüşlerden sonra alım yapılabilir. TL ile işlem yapmayın, miktara odaklanın. Rasyo üzerinden takas yapın. Benim umurumda olan 88’den satıp 77’den yerine koyabildim mi, mesele bu" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.