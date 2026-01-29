İslam Memiş, altın alacakları uyardı: Düşüş fırsatı için tarih verdi

Altında kimler kazanıyor?

Altın fiyatlarına yönelik yüksek hedeflerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Memiş, "Altın 6.000-7.000 dolar gibi söylemler magazin tarafı. Teknik yorum mümkün değil. 2030’daki büyük reset süreci öne çekildi. Kağıt para kalkacak. Amerika altınla, Çin gümüşle, Elon Musk bakırla bu savaşta. Çin, Rusya ve Amerika hem savaşta hem para savaşında anlaşmış durumda. En çok altın Amerika’da, en çok gümüş Çin’de. Onlar kazanıyor" ifadelerini kullandı.