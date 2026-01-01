İslam Memiş iki dönemin altını çizerek uyardı: Altın ve gümüşü olanlara seslendi

Yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, "Özellikle 2026 yılında ev araba almak iş kurmak isteyenler için bu altın gümüş platin paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yaptıysa bozdurma zamanı gelecek" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

Altın ve gümüşte yılın ikinci yarısında dinlenme ve geri çekilme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise birikimlerini sürdürebileceğini ifade etti.