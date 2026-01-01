İslam Memiş iki dönemin altını çizerek uyardı: Altın ve gümüşü olanlara seslendi
Geride bıraktığımız 2025 yılında altın ve gümüş güçlü yükselişlerle yatırımcısına kazandırdı. Finans Analisti İslam Memiş, 2026’yı ikiye ayırarak ilk yarıda değerli metallerde yeni zirveler, ikinci yarıda ise dinlenme ve satış sürecinin öne çıkabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. İşte 2026'da altın ve gümüşte beklenen tablo...
2025 yılı, yatırımcılar açısından değerli metallerin öne çıktığı bir yıl oldu. Altın tarihi seviyeleri zorlarken, gümüş güçlü yükselişiyle dikkat çekti ve yılı en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak tamamladı. Piyasalar 2026’ya odaklanırken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu bu yükselişin sürüp sürmeyeceği.
2026'da 2 ayrı döneme dikkat
Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde süreci iki ayrı dönem üzerinden ele aldı ve yatırımcıları uyardı.
Gümüşün 2025 performansına dikkat çeken Memiş, "Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170 civarında getiri sağladı ve yılı şampiyon olarak bitirdi. 2025 yılında altını tahtından etti ve altından fazla kazandırdı" ifadelerini kullandı.
Altın yatırımcısına yüzde 110 kazandırdı!
Altının da yılı güçlü bir performansla kapattığını belirten Memiş, "Gram altın yatırımcısına yüzde 110, ons altın yüzde 77 civarında kazanç sağladı. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları gibi birçok etken değerli metalleri destekledi ama sonuca bakarsak gümüş artık zincirlerini kırdı" sözleriyle 2025’te kazançta değerli metallerin öne çıktığını söyledi.
Kısmi geri çekilme neyin habercisi?
Güncel fiyat hareketlerine de değinen Memiş, altın tarafında yaklaşık yüzde 5’lik bir geri çekilme yaşandığını belirterek kısa vadede gümüş yatırımcılarına temkinli olunması çağrısında bulundu.
Memiş, "Özellikle Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. Ama kısa vadede gümüş için yatırımcıları uyaralım. Teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. Gümüş Çin biraz beklemek gerekiyor" dedi.
Yılın ikinci yarısı 'mola' olacak
2026’nın ilk yarısına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın ve gümüşte yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, "Özellikle 2026 yılında ev araba almak iş kurmak isteyenler için bu altın gümüş platin paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yaptıysa bozdurma zamanı gelecek" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.
Altın ve gümüşte yılın ikinci yarısında dinlenme ve geri çekilme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise birikimlerini sürdürebileceğini ifade etti.
"2026 yılında en çok kazandıranlar olmayacak"
2026 yılına ilişkin genel öngörüsünü de paylaşan Memiş, "2026 yılında altın gümüş tarafında en çok kazandıran emtialar olacağını beklemiyorum" sözleriyle yatırım rotasının değişebileceğine işaret etti. Ona göre yeni yılda borsalar ve kripto piyasaları daha fazla gündemde olacak.