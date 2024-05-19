İstanbul, Ankara, İzmir: İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum
Akaryakıtta (benzin, motorin, LPG) tek fiyat uygulaması geçen hafta yürürlüğe girdi. Dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Başta Google olmak üzere arama motorlarında "Benzin ne kadar", "Mazot kaç TL", "LPG ne kadar oldu" gibi sorular aratılıyor. 19 Mayıs 2024’te İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum şöyle:
Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti. 19 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul (Anadolu)
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.65 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.15 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL
İstanbul (Avrupa)
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.74 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.22 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.71 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL