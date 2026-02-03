Konut yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği şehir olan İstanbul’da da dikkat çekici bir fiyat yükselişi yaşandı. Aralık 2025’te 56 bin 631 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı, Ocak 2026 itibarıyla 59 bin 179 TL’ye yükseldi. Böylece mega kentte aylık fiyat artışı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.