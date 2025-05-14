İstanbul’da kira fiyatlarında deprem etkisi: Riskli ilçelerde düşüş var
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, bazı ilçelerde konut kiralarında düşüş yaşandı. Özellikle eski ve riskli yapı stoğuna sahip ilçelerde talep azalırken, bu durum kiralara da yansıdı.
İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle riskli yapılara sahip ilçelerde kiralar düşüşe geçti.
NTV'den Sena Kiper Sıtacı'nın haberine göre nisan ayında İstanbul genelinde ortalama kira fiyatı metrekare başına 287,50 TL seviyesinde hesaplanıyor.
Depremi daha şiddetli hisseden Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde bu ortalama 200 TL’ye kadar geriledi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, "Yeni yapılmış depreme dayanıklı binalarda kira artışı sürüyor ancak eski binalarda ciddi bir düşüş var.