İstanbul'da kiralık sosyal konut başvurusu başladı: İşte şartlar

12 ilçede 1071 konut kiralanacak

Kiralık sosyal konutların bulunduğu ilçeler dört bölgeye ayrıldı.

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'ın yer aldığı birinci bölgede 291 konut kiraya verilecek. Maltepe, Tuzla ve Kartal'dan oluşan ikinci bölgede ise 330 konut tahsis edilecek.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'in bulunduğu üçüncü bölgede 360 konut, Arnavutköy'ün yer aldığı dördüncü bölgede ise 90 konut kiraya sunulacak. Böylece proje kapsamında toplam 1071 konut için başvuru alınacak.