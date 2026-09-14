İstanbul'da kiralık sosyal konut başvurusu başladı: İşte şartlar
İstanbul'da uygun fiyatlı konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. 12 ilçeyi kapsayan dört bölgede toplam 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak. Aylık kiraların 10 bin TL'den başlayacağı proje için başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'da piyasa rayicinin altında kiralık konut imkanı sunmayı amaçlayan sosyal konut projesi için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başladı.
Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut kiraya verilecek. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınırken, kura çekimi ve konutların teslim süreci ekim ayında başlayacak.
Konutlar, belirlenen şartları karşılayan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak.
Kiralar 10 bin TL'den başlayacak
Ev sahibi olmayan vatandaşlara piyasa rayicinin altında kiralama imkanı sunulacak projede aylık kira bedelleri 10 bin TL'den başlayacak. Ödenecek kira tutarı konutların büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
12 ilçede 1071 konut kiralanacak
Kiralık sosyal konutların bulunduğu ilçeler dört bölgeye ayrıldı.
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'ın yer aldığı birinci bölgede 291 konut kiraya verilecek. Maltepe, Tuzla ve Kartal'dan oluşan ikinci bölgede ise 330 konut tahsis edilecek.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'in bulunduğu üçüncü bölgede 360 konut, Arnavutköy'ün yer aldığı dördüncü bölgede ise 90 konut kiraya sunulacak. Böylece proje kapsamında toplam 1071 konut için başvuru alınacak.
Gelir ve ikamet şartı aranacak
Projeye başvuracak vatandaşların başvuru tarihi itibarıyla son 12 aylık ortalama hane halkı net gelirinin aylık 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.
Başvuru sahiplerinde ayrıca geriye dönük en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranacak. Projeden ev sahibi olmayan vatandaşlar yararlanabilecek.
Başvurular e-Devlet'ten ücretsiz yapılacak
Kiralık sosyal konut projesi için herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuruların 25 Eylül'de tamamlanmasının ardından kura çekimi ve hak sahiplerine konut teslimleri ekim ayında başlayacak.