İstanbul'da TOKİ'nin kiralık konutları için tarih belli oldu: Kimler başvurabilecek?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesinde başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 14 Eylül olarak açıklamıştı. Sosyal konut hamlesinin yanı sıra kiralık konut adımıyla da vatandaşların yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut satışına ilave olarak 15 bin kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi. Kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlayacağını duyuran Erdoğan, çekilecek kura ile ilk bin kiralık konutun hak sahiplerine belirleneceğini ve bu evlerin piyasa rayiçlerinin oldukça altında bedellerle vatandaşlara kiralanacağını vurguladı.