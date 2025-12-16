Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Dünya Japonya Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklandı. Piyasalar tedirgin şekilde toplantıyı beklerken kripto paralarda da büyük bir düşüş söz konusu... Özellikle yatırımcılar "BoJ faiz kararı ne zaman" diye soruyor.
Japonya Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözle bakılıyor. Eğer artış yaşanırsa son 30 yılın en yüksek faiz oranı gerçekleşecek. Küresel piyasalar kararı beklerken yatırımcılarda endişe hakim... İşte "Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunun yanıtı...
BoJ faiz kararı ne zaman?
Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı 19 Aralık Cuma TSİ 06.00'da açıklanacak.
Japonya Merkez Bankası'nın cuma günkü faiz kararında "şahin" açıklamalar yapacağına yönelik endişeler de risk algısının artmasına neden oluyor. Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son hızlanmalar karşısında faiz oranlarını yükseltmeyi değerlendireceklerini belirtmelerinin ardından temkinli davranıyor.