Japonya'nın en yüksek gökdeleni "Mori JP Tower" açıldı

Zeminin altında 5, zeminin üstünde 64 kata sahip yapı, "Japonya'nın en yüksek gökdeleni" unvanını elde etti.

Her yıl 30 milyon ziyaretçinin beklendiği yapıda mağaza, ofis ve enstitülerin yanı sıra otel zinciri Aman Resorts ile lüks rezidanslar da yer alıyor.