Jim Cramer'dan dikkat çeken uyarı: Yapay zekada asıl risk balon değil

Cramer'a göre yapay zeka rallisinin sona ermesi için 2000 yılındaki gibi büyük bir balonun patlaması gerekmiyor. Şirket kârlarında yaşanabilecek yavaşlama veya faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalması da piyasalarda önemli düzeltmelere neden olabilir.