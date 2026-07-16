Jim Cramer'dan dikkat çeken uyarı: Yapay zekada asıl risk balon değil
Yatırım yorumcusu Jim Cramer, yapay zeka hisselerinde oluştuğu öne sürülen "balon" tartışmalarının piyasanın gerçek riskini gölgelediğini söyledi. Cramer'a göre Nvidia ve Micron gibi şirketlerin güçlü finansalları 2000 yılındaki dot-com döneminden önemli ölçüde ayrışırken, yatırımcıların asıl izlemesi gereken unsur şirket kârlarının sürdürülebilirliği ve faizlerin uzun süre yüksek kalma ihtimali.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yatırım yorumcusu Jim Cramer, son dönemde sıkça dile getirilen "yapay zeka balonu" tartışmalarına farklı bir bakış açısı getirdi. Cramer, piyasadaki bazı spekülatif hisselerin tüm borsanın balon olduğu anlamına gelmediğini belirterek, bugünkü piyasanın 2000 yılındaki dot-com döneminden önemli ölçüde farklı olduğunu ifade etti.
Cramer'a göre günümüzde piyasanın lokomotifi konumundaki Nvidia, Micron ve büyük Wall Street bankaları güçlü gelir ve kârlılık rakamları açıklıyor. Bu durum, yapay zeka yatırımlarının yalnızca beklentilerden ibaret olmadığını, gerçek ekonomik değer ürettiğini gösteriyor.
Değerlemeler yüksek, beklentiler daha da yüksek
Öte yandan Cramer, mevcut değerlemelerin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekti. FactSet verilerine göre S&P 500'ün ileriye dönük fiyat/kazanç oranı tarihsel ortalamaların üzerinde bulunurken, piyasalar şirketlerden güçlü bilanço açıklamaya devam etmelerini bekliyor.
Cramer, şirketlerin rekor sonuçlar açıklasa bile yatırımcı beklentilerinin gerisinde kalmaları durumunda hisselerde sert satışların görülebileceğini söyledi.
Asıl risk Fed'in faiz politikası
Cramer'a göre piyasalar açısından en kritik başlık ise faiz politikası olacak.
Yapay zeka yatırımları sayesinde veri merkezleri, çip üretimi ve altyapı harcamalarının hızla arttığını belirten Cramer, bu durumun ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda enflasyonu canlı tutabileceğini ifade etti.
Bu senaryoda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini ötelemesi gerekebileceğini belirten Cramer, uzun süre yüksek kalan faizlerin özellikle büyüme hisseleri üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.
Yatırımcılar neyi takip etmeli?
Cramer, yatırımcıların "balon" tartışmalarına odaklanmak yerine üç temel göstergeyi izlemesi gerektiğini vurguladı:
-Şirket kârlarının beklentileri karşılamaya devam edip etmediği,
-Kâr büyümesinin teknoloji sektörü dışına yayılıp yayılmadığı,
-Fed'in enflasyon ve faiz politikasındaki olası adımları.
Cramer'a göre yapay zeka rallisinin sona ermesi için 2000 yılındaki gibi büyük bir balonun patlaması gerekmiyor. Şirket kârlarında yaşanabilecek yavaşlama veya faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalması da piyasalarda önemli düzeltmelere neden olabilir.