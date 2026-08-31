Kademeli emeklilikte 43-53 yaş formülü: EYT sonrası yeni model nasıl olacak?

Modelde “ya hep ya hiç” yaklaşımı yerine, işe giriş tarihi ilerledikçe emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısının kademeli biçimde artırılması öneriliyor. Böylece farklı tarihlerde çalışma hayatına başlayanların emeklilik koşullarının da basamaklı şekilde belirlenmesi talep ediliyor.