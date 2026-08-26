Kademeli emeklilikte yeni gelişme: İşte kadın ve erkekler için yıl yıl emeklilik tablosu
Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için hazırladığı kademeli emeklilik modelini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a sundu. EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, görüşmenin ardından konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olduğunu açıkladı. Peki kademeli emeklilik çıkarsa kim, kaç yaşında emekli olacak? İşte önerilen modele göre 2000-2008 arası kadın ve erkekler için yaş ve prim şartları...
Kademeli emeklilik düzenlemesi için gözler yeniden Ankara’ya çevrildi. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan çalışanların emeklilik koşullarının kademeli olarak değiştirilmesini isteyen EMADDER, çalışmalarını sürdürüyor.
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu'nun aktardığına göre dernek yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile gerçekleştirdiği görüşmede hazırladığı kademeli emeklilik modelini sundu.
Uğurlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taleplerden haberdar olup olmadığını sorduklarını belirterek, Aydın’ın Cumhurbaşkanı’nın konuyu bildiğini teyit ettiğini söyledi. Uğurlu, görüşmenin ardından “Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde” açıklamasını yaptı.
Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Henüz kademeli emeklilik yasası çıkarılmış veya kesinleşmiş değil. Paylaşılan yaş ve prim tablosu, EMADDER’ın savunduğu kademeli emeklilik modeli kapsamında gündeme getirilen koşulları gösteriyor.
Paylaşılan kademeli emeklilik tablosuna göre sigorta başlangıç yılı ilerledikçe hem emeklilik yaşı hem de gerekli prim gün sayısı yükseliyor.
Modelde 9 Eylül 1999-2000 arasında sigorta girişi bulunan kadınlar için 43, erkekler için 45 yaş öngörülürken, prim şartı 6 bin 400 gün olarak gösteriliyor.
Paylaşılan modele göre 9 Eylül 1999 ile 2000 arasında sigortalı olan kadınların 43 yaş ve 6 bin 400 prim günü, erkeklerin ise 45 yaş ve 6 bin 400 prim günüyle emekli olabilmesi öngörülüyor. 2001 girişlilerde yaş şartı kadınlarda 44, erkeklerde 46 olurken prim şartı 6 bin 475 güne yükseliyor.
Önerilen tabloda 2002 yılında sigortalı olan kadınlar için 45 yaş ve 6 bin 550 gün, erkekler için 47 yaş ve 6 bin 550 gün şartı bulunuyor. 2003 girişlilerde kadınlar için 46, erkekler için 48; 2004 girişlilerde ise kadınlar için 47, erkekler için 49 yaş öngörülüyor. Prim şartı sırasıyla 6 bin 625 ve 6 bin 700 güne yükseliyor.
Tabloya göre 2005 girişli kadınlarda emeklilik yaşı 48, erkeklerde 50 olarak öngörülüyor. Her iki grup için 6 bin 775 prim günü şartı bulunuyor.
Tabloya göre 2005 girişli kadınlarda emeklilik yaşı 48, erkeklerde 50 olarak öngörülüyor. Her iki grup için 6 bin 775 prim günü şartı bulunuyor.
2008 yılında sigortalı olanlarda ise modelin son basamağına ulaşılıyor. Buna göre kadınlarda 51 yaş, erkeklerde 53 yaş ve her iki grup için 7 bin prim günü şartı gündeme getiriliyor.
Tartışmanın merkezinde 8 Eylül 1999 ile 9 Eylül 1999 tarihlerinde sigortalı olan çalışanların tabi oldukları emeklilik şartları arasındaki büyük fark bulunuyor.
EMADDER, mevcut sistem nedeniyle iki tarih arasında sigorta başlangıcı bulunan kişiler açısından 20 yıla varan emeklilik farkı oluşabildiğini savunuyor. Dernek bu nedenle yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli hale getirilmesini talep ediyor.
Kademeli emeklilik konusunda bundan sonraki süreçte hükümetin söz konusu modele nasıl yaklaşacağı önem taşıyor. Herhangi bir düzenlemenin hayata geçebilmesi için teklifin veya kanun taslağının somutlaşması ve yasama sürecinden geçmesi gerekiyor.
Bu nedenle milyonlarca çalışanın merak ettiği “Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, 2000-2008 arası sigortalılar kaç yaşında emekli olacak?” sorularının kesin yanıtı henüz bulunmuyor.
Ancak EMADDER’ın hazırladığı modelin Bakanlık düzeyinde görüşülmesi ve dernek yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konudan haberdar olduğunu açıklaması, kademeli emeklilik tartışmasını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.