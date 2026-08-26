Kademeli emeklilikte yeni gelişme: İşte kadın ve erkekler için yıl yıl emeklilik tablosu

Önerilen tabloda 2002 yılında sigortalı olan kadınlar için 45 yaş ve 6 bin 550 gün, erkekler için 47 yaş ve 6 bin 550 gün şartı bulunuyor. 2003 girişlilerde kadınlar için 46, erkekler için 48; 2004 girişlilerde ise kadınlar için 47, erkekler için 49 yaş öngörülüyor. Prim şartı sırasıyla 6 bin 625 ve 6 bin 700 güne yükseliyor.