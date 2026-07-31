"Kadınsın yapamazsın" dediler... 45 yaşında çırak oldu, şimdi o dükkanın sahibi

Gençlere meslek edinme çağrısı

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Akbaş, kısa yoldan zengin olma düşüncesinin gerçekçi olmadığını belirterek, erken yaşta bir meslek öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Çalışmanın insanı hem geliştirdiğini hem de hayata bağladığını söyleyen Akbaş, sevilen bir işi yapmanın başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Akbaş, bugün kendi işinin patronu olarak hem ailesine destek oluyor hem de azmiyle birçok kişiye ilham veriyor.