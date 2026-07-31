"Kadınsın yapamazsın" dediler... 45 yaşında çırak oldu, şimdi o dükkanın sahibi
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Naz Yıldırım Akbaş, hayatındaki zorluklara rağmen pes etmeyerek ilham veren bir başarı hikayesine imza attı. 45 yaşında ayakkabı tamirciliğinde çırak olarak başladığı iş yerini kısa süre sonra devralan Akbaş, bugün kendi dükkanını işletiyor. "Yapamazsın" diyenlere kulak asmayan Akbaş, dürüst çalışmanın ve azmin karşılığını aldığını söylüyor.
Bayburt'tan 2013 yılında İstanbul'a taşınan Naz Yıldırım Akbaş, eşinin müteahhitlik yaptığı dönemde yaşanan iflasın ardından ailesine destek olabilmek için uzun yıllar temizlik işlerinde çalıştı.
Kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen Akbaş, 2023 yılında Üsküdar'daki bir ayakkabı tamircisinde çırak olarak işe başladı. Mesleğe sıfırdan başlayan Akbaş, ustalarının desteğiyle kısa sürede kendini geliştirdi.
Dükkan sahibinin iş yerini devretme kararı almasıyla cesaretini toplayan Akbaş, çırak olarak adım attığı yaklaşık 25 metrekarelik dükkânın yeni sahibi oldu.
"Yapamıyorum diye ağladım"
Mesleğin ilk dönemlerinde büyük zorluklar yaşadığını anlatan Akbaş, tamir konusunda deneyimi olmadığını, yalnızca ayakkabı bakımı bildiğini söyledi.
Dükkâna ilk girdiğinde ortamın kendisini korkuttuğunu belirten Akbaş, zaman zaman işi bırakmayı düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:
"Defalarca 'Yapamıyorum, gidiyorum.' diye ağladım. Ama ustam her seferinde 'Gidemezsin, yapacaksın.' diyerek beni motive etti. Hiçbir zaman burayı devralacağımı düşünmemiştim. Şimdi kendi işimi yapıyorum ve çok mutluyum."
"Bu erkek işi" diyenlere rağmen vazgeçmedi
İlk zamanlarda birçok kişinin kendisine önyargıyla yaklaştığını dile getiren Akbaş, bazı müşterilerin dükkândan geri döndüğünü anlattı.
"Bu erkek işi, sen yapamazsın." sözlerini sık sık duyduğunu belirten Akbaş, zamanla yaptığı işin kalitesi sayesinde müşterilerin güvenini kazandığını söyledi.
Bugün çevrede tanınan bir usta haline geldiğini belirten Akbaş, işini özenle yaptığı için tavsiye edildiğini ve müşteri sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.
Çocuklarını okuttu, şimdi onların gurur kaynağı oldu
Eşi minibüs şoförü olan Akbaş'ın üç kızı ve bir oğlu bulunuyor. İki kızı öğretmen olarak Diyarbakır'da görev yaparken, oğlu beden eğitimi öğretmenliği eğitimi alıyor. En küçük kızı ise lise öğrenimini sürdürüyor.
Aynı zamanda torun sahibi olan Akbaş, çocuklarını büyük fedakârlıklarla büyüttüğünü belirterek, onların bugün kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
Boş zamanlarında çocuklarının da dükkâna gelerek kendisine destek olduğunu anlatan Akbaş, özellikle resim konusunda yetenekli olan küçük kızının boya işlerinde yardımcı olduğunu dile getirdi.
"Beni en çok kadınların sözleri üzdü"
Meslek hayatında yalnızca erkeklerden değil, kadınlardan da olumsuz tepkiler aldığını söyleyen Akbaş, bu sözlerin kendisini yıldırmak yerine daha da motive ettiğini ifade etti.
Eski ustalarından birinin kendisini küçümseyen sözlerinin ardından kendi kendine hedef koyduğunu belirten Akbaş, "İyi bir usta olacağım ve bir gün burayı devralacağım." dediğini anlattı.
Bugün aynı dükkânın sahibi olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Akbaş, pes etmemenin başarının en önemli anahtarı olduğunu vurguladı.
Gençlere meslek edinme çağrısı
Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Akbaş, kısa yoldan zengin olma düşüncesinin gerçekçi olmadığını belirterek, erken yaşta bir meslek öğrenmenin önemine dikkat çekti.
Çalışmanın insanı hem geliştirdiğini hem de hayata bağladığını söyleyen Akbaş, sevilen bir işi yapmanın başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti.
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Akbaş, bugün kendi işinin patronu olarak hem ailesine destek oluyor hem de azmiyle birçok kişiye ilham veriyor.