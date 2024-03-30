Kamunun ardından özel bankalar da emekli promosyonlarını güncelledi: İşte güncel promosyon tutarları Kamu bankalarının emekliye promosyon ödemelerini artırması özel bankalarda emekli promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun protokol imzaladığı bazı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 17 bin 500 TL'ye kadar yükseltti. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır, promosyonlar ne zaman yatırılacak? Hangi özel banka ne kadar promosyon veriyor?

Kamu ve özel bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emeklilerin gündeminde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun protokol imzaladığı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 17 bin 500 TL'ye kadar yükseltti. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonunda güncel rakamlar... 1 | 13

Emekli banka promosyon başvuru nasıl yapılır? Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. 2 | 13

Emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Emekli banka promosyonları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi verdi. Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi. 3 | 13