Kamuya KPSS'siz 10 binden fazla personel alınacak... İşte detaylar

Hükümet KPSS'siz, sözleşmeli memur ve personel alımı için açılan kadroları duyurdu. Toplam 7 bakanlık ve 27 kurum 13 binden fazla personel alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) de farklı iş dallarında kura ile 275 kişi alınacak. İşte merak edilen tüm detaylar... 1 | 6

Alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Belli bir yaş sınırı da yok. Tek şart herhangi bir kurumdan emekli olmamak. Başvrular ise İŞKUR üzerinden yapılıyor. Her bakanlığın ve kurumun başvuru tarihi, alım süreci farklı işliyor. 2 | 6

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ise engelli ve eski hükümlüler için 8 kişilik kontenjan açtı. 3 | 6