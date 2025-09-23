Google Haberler

Kasalar kapışıldı, en çok o balık satıldı

Samsun'da balık halinde gece 03.00'te yapılan mezatta kasalar dolusu mezgit, barbun ve hamsi kapış kapış satıldı.

1 Eylül itibariyle balık sezonunun açılmasıyla avlanan balıkçılar avladıkları balıkları Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde yapılan mezatta satışa sunuluyor.

Açık artırmayla satılan hamsi, barbun, mezgit, çinekoplar balıkçılar tarafından satın alınarak Türkiye'nin çeşitli illerine götürülüyor.

Halde gece yarısı başlayan balık mezadı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Kasa ağırlığı 10 ile 15 kilo arasında değişen balıklar kapış kapış satıldı.

Balıkçı Mehmet Bayrak, "Barbun, mezgit ve hamsi çok güzel. Şu an palamut yok. Barbun kasası 500 ile 3 bin TL, istavrit 500 ile 800 TL, mezgit bin ile 2 bin TL arasında değişiyor" dedi.

Ercan Akfındık ise "En fazla talep mezgit balığında. Barbun çok bol, havalar soğuyunca insanlar daha uygun fiyata balık yiyecek" diye konuştu.

Murat Taşen "Halk balığa doyacak. Kültür balıklarını 100-150 TL’ye yiyecekler" dedi.

