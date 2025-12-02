Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜFE ve ÜFE rakamları belli oldu mu?
Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin kamuoyuna açıklanacağı tarih ve saat merakla beklenirken, milyonların gözü kulağı TÜİK'e çevrilmiş durumda. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken peş peşe "Enflasyon ne zaman açıklanacak" diye soruluyor.
Ekonomi gündeminin zirvesinde yer alan ve emekli, memur ile asgari ücretli vatandaşlar olmak üzere milyonların gelir artış oranlarını doğrudan etkileyen enflasyon oranları için geri sayım başladı. Bu kritik öneme sahip göstergelerin duyurulmasıyla birlikte, yeni dönemdeki maaş ve ücret zamlarının belirlenmesine yönelik belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkacak. Şimdi yoğun şekilde yöneltilen soru "Enflasyon ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3. günü paylaşıyor. İçinde bulunduğumuz Aralık ayının 3. günü, bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Verilerin paylaşılma saati ise 10.00.
AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.
Ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti.
Bu tahmin, yıllık enflasyonun %32,87’den %31,65’e gerileyeceğine işaret ediyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %31,89 seviyesinde.