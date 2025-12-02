Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜFE ve ÜFE rakamları belli oldu mu?

Ekonomi gündeminin zirvesinde yer alan ve emekli, memur ile asgari ücretli vatandaşlar olmak üzere milyonların gelir artış oranlarını doğrudan etkileyen enflasyon oranları için geri sayım başladı. Bu kritik öneme sahip göstergelerin duyurulmasıyla birlikte, yeni dönemdeki maaş ve ücret zamlarının belirlenmesine yönelik belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkacak. Şimdi yoğun şekilde yöneltilen soru "Enflasyon ne zaman açıklanacak" şeklinde...