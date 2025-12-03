Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Aylık ve yıllık enflasyon yüzde kaç oldu? Enflasyon arttı mı, azaldı mı?
Enflasyon rakamları için büyük gün geldi çattı. Milyonların beklediği verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Emekli, memur, çalışan ÜFE ve TÜFE oranlarını öğrenmek istiyor. TÜİK'in açıklayacağı rakamla ocak ayında yapılacak zam oranı az çok şekillendi. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken "Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Aylık ve yıllık enflasyon yüzde kaç oldu" soruları tırmanıyor.
Türkiye'nin gözü yine TÜİK'te… Kasım ayı enflasyon rakamları bugün ilan edildi. Uzmanlar geçen gün beklentileri açıklarken kesin rakamlar bugün belli oldu. Ekonomiyi yakından takip eden yurttaşlar sabırsızlıkla oranları beklerken "Enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç oldu", "Enflasyon farkı kaç oldu" soruları gündem olmuş durumda...
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ÜFE ve TÜFE rakamları bugün saat 10.00'da ilan edildi. Aylık ve yıllık enflasyon rakamları belli oldu. Aylık enflasyon 0,87 oldu.
Enflasyon farkı kaç oldu?
TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı verileri sonrası 5 aylık enflasyon farkı da hesaplanacak. Dört aylık enflasyon verileri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları fark yüzde 10,25 seviyesine yükseldi. Memur ve memur emeklilerinde ise aynı dönem için enflasyon farkı yüzde 5 olarak belirlendi. Ocak ayıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 11’lik zam da yansıtılacak.