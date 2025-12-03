Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Aylık ve yıllık enflasyon yüzde kaç oldu? Enflasyon arttı mı, azaldı mı?

Enflasyon farkı kaç oldu?

TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı verileri sonrası 5 aylık enflasyon farkı da hesaplanacak. Dört aylık enflasyon verileri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları fark yüzde 10,25 seviyesine yükseldi. Memur ve memur emeklilerinde ise aynı dönem için enflasyon farkı yüzde 5 olarak belirlendi. Ocak ayıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 11’lik zam da yansıtılacak.