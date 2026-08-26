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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı

Hatay’da çiftçilik yapan Ahmet Denizli, tarlasında yetiştirdiği kavunlara tüccarın tanesi için 5 TL fiyat vermesi üzerine dikkat çeken bir karar aldı. “Emeğimin karşılığını alamadım” diyen Denizli, yaklaşık 50 ton kavunu satmak yerine konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere ücretsiz dağıtmaya başladı. İlk dağıtımlardan birinde römorktaki 3 ton kavun yalnızca 5 dakikada tükendi.

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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı - Resim: 1

Hatay’da yaz bereketiyle birlikte kavun hasadı sürerken, üreticinin tarladaki satış fiyatı dikkat çekici seviyelere geriledi. Antakya'nın Suvatlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Denizli'nin yetiştirdiği kavunlara tüccar tarafından tanesi 5 TL fiyat verildi.

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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı - Resim: 2

Tarlasında yaklaşık 50 ton kavunu bulunan Denizli ise ürünlerini bu fiyattan satmak yerine depremzedelerle paylaşmayı tercih etti. Çiftçi, kavunları konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz dağıtma kararı aldı.

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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı - Resim: 3

Hatay'da kavunun tarladaki fiyatı tanesi 5 TL'ye kadar geriledi. Denizli de tüccardan aynı fiyatı alınca ürününü satmaya gönlünün el vermediğini söyledi.

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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı - Resim: 4

Üretici, “Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize” diyerek yaklaşık 50 tonluk mahsulünü depremzedelere dağıtmaya başladı.

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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı - Resim: 5

Ücretsiz kavun dağıtımının adreslerinden biri Antakya'nın Akçaova Mahallesi'ndeki Bursa Sanayi Odası konteyner kenti oldu.

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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı - Resim: 6

Dağıtımın ikinci gününde bölgeye getirilen römork dolusu yaklaşık 3 ton kavun, vatandaşlar tarafından yalnızca 5 dakikada alındı.

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Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı - Resim: 7

Ahmet Denizli, ücretsiz dağıtımın tek bir konteyner kentle sınırlı kalmayacağını açıkladı. Çiftçinin planına göre yaklaşık 50 ton kavun, 10 gün boyunca farklı konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere ulaştırılacak. (İHA)

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