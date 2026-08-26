Kavunun tanesini tüccara 5 TL’ye satmak yerine halka bedava dağıttı
Hatay’da çiftçilik yapan Ahmet Denizli, tarlasında yetiştirdiği kavunlara tüccarın tanesi için 5 TL fiyat vermesi üzerine dikkat çeken bir karar aldı. “Emeğimin karşılığını alamadım” diyen Denizli, yaklaşık 50 ton kavunu satmak yerine konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere ücretsiz dağıtmaya başladı. İlk dağıtımlardan birinde römorktaki 3 ton kavun yalnızca 5 dakikada tükendi.
Hatay’da yaz bereketiyle birlikte kavun hasadı sürerken, üreticinin tarladaki satış fiyatı dikkat çekici seviyelere geriledi. Antakya'nın Suvatlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Denizli'nin yetiştirdiği kavunlara tüccar tarafından tanesi 5 TL fiyat verildi.
Tarlasında yaklaşık 50 ton kavunu bulunan Denizli ise ürünlerini bu fiyattan satmak yerine depremzedelerle paylaşmayı tercih etti. Çiftçi, kavunları konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz dağıtma kararı aldı.
Hatay'da kavunun tarladaki fiyatı tanesi 5 TL'ye kadar geriledi. Denizli de tüccardan aynı fiyatı alınca ürününü satmaya gönlünün el vermediğini söyledi.
Üretici, “Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize” diyerek yaklaşık 50 tonluk mahsulünü depremzedelere dağıtmaya başladı.
Ücretsiz kavun dağıtımının adreslerinden biri Antakya'nın Akçaova Mahallesi'ndeki Bursa Sanayi Odası konteyner kenti oldu.
Dağıtımın ikinci gününde bölgeye getirilen römork dolusu yaklaşık 3 ton kavun, vatandaşlar tarafından yalnızca 5 dakikada alındı.
Ahmet Denizli, ücretsiz dağıtımın tek bir konteyner kentle sınırlı kalmayacağını açıkladı. Çiftçinin planına göre yaklaşık 50 ton kavun, 10 gün boyunca farklı konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere ulaştırılacak. (İHA)