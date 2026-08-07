Kaybettikleri tohumlar yıllar sonra tavan arasından çıktı! Şerbet gibi tadı var...
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yıllar önce tavan arasında bulunan ata tohumları, unutulmaya yüz tutan Karaoğlanlı Altınbaş kavununu yeniden hayata döndürdü. Sadece yaklaşık 200 dönüm alanda yetiştirilen ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan kavun, hasat döneminde çevre illerden gelen yoğun ilgiyle dikkat çekiyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde üreticiler, yıllar önce kaybettiklerini düşündükleri Altınbaş kavununun ata tohumlarına bir evin tavan arasında yeniden ulaştı. Az miktardaki tohumların çoğaltılmasıyla bugün yaklaşık 200 dönümlük alanda üretim yeniden başladı.
Mahallede 7-8 üretici tarafından yetiştirilen kavun, ince sarı kabuğu, yoğun aroması ve yüksek şeker oranıyla diğer çeşitlerden ayrılıyor. Üreticilere göre aynı lezzet ve kalite başka bölgelerde elde edilemiyor.
Üreticilerden Osman Karaböcek, kavunun atalarından kalan tohumlarla yetiştirildiğini belirterek yıllar önce kaybolan tohumların ağabeyinin tavan arasında sakladığı çekirdekler sayesinde yeniden bulunduğunu söyledi.
Çoğaltılan tohumlarla üretimi yeniden canlandırdıklarını ifade eden Karaböcek, kavunun yalnızca Karaoğlanlı'nın toprağında aynı lezzeti verdiğini dile getirdi. Ata tohumlarını yeniden kaybetmemek için büyük özen gösterdiklerini ve çekirdekleri özel şekilde muhafaza ettiklerini de aktardı.
Üretici Serkan Küçük ise Karaoğlanlı altınbaş Kavununun en dikkat çekici özelliklerinden birinin kısa raf ömrü olduğunu söyledi. Küçük'e göre ürün, bu özelliği sayesinde yoğun aroma ve kokusunu koruyor. Buzdolabında en fazla üç gün dayanabilen kavunun hasadı da diğer çeşitlerden farklı şekilde her sabah tek tek olgunlaşan meyveler toplanarak gerçekleştiriliyor.
Altınbaş kavununun ününün her geçen yıl arttığını belirten üreticiler, Manisa'nın farklı ilçeleri ile İzmir'e ürün gönderdiklerini ifade etti. Köydeki gençlerin de satış sürecinde görev alarak gelir elde ettiği belirtilirken, hasadın başladığını duyan vatandaşların Karaoğlanlı'ya gelerek kavun satın aldığı aktarıldı. Üretimin yalnızca 5-6 aile tarafından sürdürüldüğü ve ürünün kısa hasat dönemi nedeniyle sınırlı miktarda piyasaya sunulduğu kaydedildi.