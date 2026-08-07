Kaybettikleri tohumlar yıllar sonra tavan arasından çıktı! Şerbet gibi tadı var...

Üretici Serkan Küçük ise Karaoğlanlı altınbaş Kavununun en dikkat çekici özelliklerinden birinin kısa raf ömrü olduğunu söyledi. Küçük'e göre ürün, bu özelliği sayesinde yoğun aroma ve kokusunu koruyor. Buzdolabında en fazla üç gün dayanabilen kavunun hasadı da diğer çeşitlerden farklı şekilde her sabah tek tek olgunlaşan meyveler toplanarak gerçekleştiriliyor.