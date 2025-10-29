Kebapçı ikramı kaldırdı: Yiyen öder
Trabzon'da kebap restoranı uygulamaya koyduğu yeni sistemle hem fiyatları düşürmeyi hem de gıda israfının önüne geçmeyi hedefliyor.
Trabzon'un Yomra ilçesinde faaliyet gösteren kebap restoranın sahibi Halil İbrahim Demirtaş, müşterilerin yalnızca sipariş ettikleri mezelerin ücretini ödeyeceğini söyledi.
"Her akşam çöpe giden mezeleri gördükçe üzülüyorum" diyen Demirtaş, şu açıklamayı yaptı:
"Restoranlarda 'ikram' diye bir şey yoktur. Bir restorana girdiğinizde önünüze gelen her ürün ücretlidir. Bu ürünlerde kâr gözetilmez, birim maliyet hesaplanır ve ana yemeğin üzerine eklenir. Dolayısıyla ana yemek fiyatı otomatik olarak yükselir."
"Biz hem bu fiyatları düşürmek hem de israfın önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Kimse yemediği bir ürünün ücretini ana yemek üzerinden ödemek zorunda kalmayacak."
"Ana yemek fiyatlarımızı ve kâr marjımızı minimize ederek fiyatları düşüreceğiz. Aynı şekilde meze fiyatlarımızı da uygun seviyelere çekeceğiz. Herkes sadece istediğini yiyecek, yemediğinin parasını ödemeyecek."