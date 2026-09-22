Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması değişiyor
Çalışanların işten ayrılırken alabileceği kıdem ve ihbar tazminatı tutarları yeni yılda yükselecek. Ocak ayında maaşlara yapılacak artış ihbar tazminatını, memur maaş katsayısındaki değişiklik ise kıdem tazminatı tavanını yukarı taşıyacak. En düşük kıdem tazminatının yıllık net 42 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.
Çalışanların en önemli iş güvenceleri arasında yer alan kıdem ve ihbar tazminatında yeni yıl hesapları öne çıkmaya başladı.
Özel sektör çalışanlarına toplu para alma imkânı sağlayan tazminatlarda ocak ayında yaşanacak artış, hem yeni maaşlardan hem de memur zammından etkilenecek.
İşte yeni yılda kıdem ve ihbar tazminatında beklenen değişiklikler ve örnek hesaplamalar...
Kıdem tazminatı kimlere ödeniyor?
Kıdem tazminatı; kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi nedenlerle işten çıkan çalışanlara, iş yerinde en az 1 yıllık çalışma süresi bulunması halinde ödeniyor.
Hesaplama çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor.
Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor ve ortaya çıkan tutardan damga vergisi düşülerek ödeme gerçekleştiriliyor.
En düşük kıdem tazminatı ne kadar olacak?
1 Ocak itibarıyla asgari ücretliler dahil özel sektör çalışanlarının maaşlarının artmasıyla birlikte kıdem tazminatı tutarları da yükselecek.
Mevcut durumda asgari ücret için yıllık en düşük brüt kıdem tazminatı 33 bin 30 lira, damga vergisi kesildikten sonra net tutar ise 32 bin 779,31 lira.
OVP’deki yüzde 28,4’lük 2026 enflasyon tahmini kadar artış olması halinde en düşük yıllık kıdem tazminatı brüt 42 bin 410,52 liraya, net 42 bin 88,63 liraya çıkacak.
Asgari ücretin yüzde 30 artırılması durumunda ise yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 939 liraya, net 42 bin 613,10 liraya yükselecek.
Kıdem tazminatı tavanı 80 bin liraya yaklaşabilir
Kıdem tazminatındaki bir diğer artış memur maaş katsayısı üzerinden gerçekleşecek.
Mevcut kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729,87 lira. Bu tutarı aşan kazancı bulunan çalışanlara her yıl için en fazla bu miktar üzerinden ödeme yapılıyor. Damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 73 bin 170,26 lira oluyor.
Memur maaş katsayısının yüzde 7 artması halinde kıdem tazminatı tavanı 78 bin 891,96 liraya, net ödeme 78 bin 292,18 liraya çıkacak.
Yüzde 8,73’lük artış halinde ise tavan 80 bin 166,49 liraya, damga vergisi sonrası net tutar 79 bin 558,02 liraya ulaşacak.
İhbar tazminatı nasıl hesaplanıyor?
İş Kanunu’na göre ihbar süreleri çalışma süresine göre değişiyor. İhbar süresine uyulmadan işten çıkarılan çalışanlarda süreler şöyle uygulanıyor:
Çalışma süresi 6 aydan azsa 2 hafta,
6 aydan 1,5 yıla kadarsa 4 hafta,
1,5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta,
3 yıldan fazlaysa 8 hafta.
İhbar tazminatı brüt maaş üzerinden bu süreler dikkate alınarak hesaplanıyor. Gelir ve damga vergisi kesintisi uygulanıyor.
Asgari ücretlinin ihbar tazminatı ne kadar olacak?
Mevcut durumda asgari ücretli bir çalışanın 2 haftalık ihbar tazminatı 12 bin 984,92 lira. Yüzde 28,4’lük artışta bu tutar 16 bin 672,64 liraya, yüzde 30 artışta ise 16 bin 880,40 liraya çıkıyor.
Dört haftalık ihbar tazminatı mevcut 25 bin 969,82 liradan, yüzde 28,4 artışla 33 bin 345,25 liraya; yüzde 30 artışla 33 bin 760,77 liraya yükseliyor.
Altı haftalık ihbar tazminatı 38 bin 954,72 liradan sırasıyla 50 bin 17,86 lira ve 50 bin 641,14 liraya çıkıyor.
Sekiz haftalık ihbar tazminatı ise mevcut 51 bin 939,63 liradan yüzde 28,4 artış halinde 66 bin 690,48 liraya, yüzde 30 artış halinde 67 bin 521,52 liraya yükseliyor.
Böylece ocak ayında ücretlerde ve memur maaş katsayısında yaşanacak değişim, hem ihbar tazminatını hem de çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının alt ve üst sınırlarını doğrudan etkileyecek.