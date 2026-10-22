Kilosu 3 liradan 10 bin liraya çıkıyor: Dağların 'yeşil altını' yeni gelir kapısı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğal olarak yetişen defne, bölge halkı için önemli bir ekonomik fırsat sunuyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak hammadde şeklinde ihraç edilen bitkinin işlenerek daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Gökçeli Mahallesi'nde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Orman Fakültesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Defne Çalıştayı ve Uygulamalı Saha Tatbikatı düzenlendi.