Kilosu 3 liradan 10 bin liraya çıkıyor: Dağların 'yeşil altını' yeni gelir kapısı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dağlarda yetişen defne ağaçları yüksek katma değer potansiyeliyle dikkat çekiyor. Kilosu 3 liradan toplanan 'yeşil altın' işlendiğinde değeri 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bölgenin gelir kapısı haline gelen defnenin yerel ekonomiye katkısını artırmak için de yeni bir çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğal olarak yetişen defne, bölge halkı için önemli bir ekonomik fırsat sunuyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak hammadde şeklinde ihraç edilen bitkinin işlenerek daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda Gökçeli Mahallesi'nde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Orman Fakültesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Defne Çalıştayı ve Uygulamalı Saha Tatbikatı düzenlendi.
3 liraya toplanıyor, değeri 10 bin liraya ulaşıyor
Çalıştayda konuşan KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, defnenin ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Görücü, sahadan kilogramı 3 liralık tarife bedeliyle toplanan defnenin işlenerek ürün değer zincirine dahil edilmesinin ardından kalitesine göre kilogram başına yaklaşık 10 bin liralık değere ulaşabildiğini belirtti.
Türkiye'nin defneyi büyük ölçüde hammadde olarak ihraç ettiğini vurgulayan Görücü, işleme sanayisinin geliştirilmesiyle elde edilen ekonomik değerin üretim bölgelerinde kalmasının amaçlandığını söyledi.
Bölge ekonomisine yeni gelir kapısı
Defne üretiminden elde edilen gelirin artırılması için yerel işleme kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece doğal kaynakların yalnızca toplanıp satılması yerine, daha yüksek ekonomik değer taşıyan ürünlere dönüştürülmesi planlanıyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da bölgenin doğal mirasının teknik bilgiyle desteklenerek ekonomiye kazandırılacağını belirtti.
Cabaroğlu, defne toplayıcılarına sürdürülebilir üretim ve gelirlerini artırmaya yönelik desteklerin devam edeceğini ifade etti.
Ağaçlara zarar vermeden üretim yapılacak
Çalıştayın ardından katılımcılar Gökçeli Mahallesi'ndeki defne sahasında uygulamalı eğitime katıldı.
Akademisyenler ve uzmanlar tarafından üreticilere ve öğrencilere, ağaçlara zarar vermeden doğru budama ve verimli harmanlama yöntemleri gösterildi.
ECO-REST projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla defne kaynaklarının korunması, üretim verimliliğinin artırılması ve bölge halkının bu doğal üründen daha fazla ekonomik gelir elde etmesi amaçlanıyor.