Kilosu bin 500 liradan kapış kapış gitti: Elinde bir gram bile kalmadı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 150 kovanla üretim yapan Necmettin Kırteke, bu sezon yaklaşık 500 kilogram bal elde etti. Kilogramı bin 500 liradan satılan bal kısa sürede tükenirken, Kırteke telefonla taleplerin hâlâ devam ettiğini söyledi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde arıcılık yapan Necmettin Kırteke, 150 kovanla gerçekleştirdiği bal üretiminde sezonun sonuna yaklaştı. Bölgenin serin iklimi ve zengin bitki örtüsünden elde edilen bal, kendine özgü aroması ve kırmızı rengiyle dikkati çekiyor.
Doğanlar Mahallesi Kırtekeler mezrasında üretim yapan Kırteke, kekik, keven, sütleğen ve kocabaş dikeni gibi bitkilerin bölgedeki balın aromasına katkı sağladığını belirtti. Kırteke, iklim değişikliğinin etkisiyle bu yıl bal rekoltesinin düşük kaldığını söyledi.
500 kilogram bal kısa sürede tükendi
Bu sezon yaklaşık 500 kilogram bal elde eden Kırteke, ürünün tamamını sattıklarını belirterek, "Akçadağ Doğanlar Kırtekeler mezrasında arıcılık yapıyorum. 150 kovan arım var. Bu sene mahsulümüz çok yüksek değil ama şükürler olsun taleplere yetişemiyoruz. Kilogramını bin 500 liradan verdiğimiz ballarımız kısa sürede tükendi. Elimde şu an hiç bal kalmadı vatandaşlar telefonla arayıp istemeye devam ediyor" dedi.
Kovan sayısını artırmayı hedefliyor
Arılarına şerbet veya şeker vermediğini ve üretimi doğal yöntemlerle sürdürdüğünü ifade eden Kırteke, bölgenin bitki çeşitliliğinin balın kalitesini artırdığını dile getirdi.
Kırteke, "Kendi doğasında arının aldığı kekik, keven, sütleğen ve kocabaş dikeni gibi bitkilerden oluşan organik bir bal üretiyoruz. Katkı maddesi ve şeker vermediğim için özellikle şeker hastaları ve doktorlar yoğun talep gösteriyor. Buranın balını Türkiye genelinde kolay kolay hiçbir yerin balı tutmaz balımız Kaçkar balı ile yarışabilir. Verim az olsa da kalitesi ve aroması oldukça yüksek. Rekolte düşük olduğu için gelen tüm talepleri karşılayamadık ama ilerleyen süreçte kovan sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.