Kilosu bin 500 liradan kapış kapış gitti: Elinde bir gram bile kalmadı

Kırteke, "Kendi doğasında arının aldığı kekik, keven, sütleğen ve kocabaş dikeni gibi bitkilerden oluşan organik bir bal üretiyoruz. Katkı maddesi ve şeker vermediğim için özellikle şeker hastaları ve doktorlar yoğun talep gösteriyor. Buranın balını Türkiye genelinde kolay kolay hiçbir yerin balı tutmaz balımız Kaçkar balı ile yarışabilir. Verim az olsa da kalitesi ve aroması oldukça yüksek. Rekolte düşük olduğu için gelen tüm talepleri karşılayamadık ama ilerleyen süreçte kovan sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.