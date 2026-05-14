Kilosunu 80 TL'den Yaprakbank'a satıyorlar
Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Alaşehir’de mayıs ayıyla birlikte asma yaprağı hasadı başladı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde bağlara girerek topladıkları taze yaprakları “Yaprakbank” olarak adlandırılan alım merkezlerine götürüyor. Bölgedeki yaprakların kilogramı ise ortalama 80 liradan alıcı buluyor.
Sultaniye üzümü asmalarından toplanan yapraklar, hem taze hem de salamura olarak satışa sunuluyor. Üreticiler, özellikle yaz sezonunda artan talep nedeniyle yaprak satışlarının önemli bir gelir kapısı haline geldiğini belirtiyor.
Üzüm üreticileri, yapraktan elde edilen gelir sayesinde gübre, ilaç, bağ bakımı ve mazot gibi maliyetleri karşılayabildiklerini ifade ediyor. Hasat öncesi ekonomik rahatlama sağlayan yaprak ticareti, bölgede her yıl daha fazla önem kazanıyor.
Mustafa Seyhan, Alaşehir asma yaprağının 2021 yılında coğrafi işaret aldığını hatırlatarak geçen yıl bölgeden yaklaşık 2 bin ton ihracat yapıldığını açıkladı.
Belenyaka Mahallesi’nde üretim yapan Kadriye Kösebaş Evren ise Alaşehir yaprağının ince yapısı ve aroması nedeniyle yoğun talep gördüğünü söyledi.
Bölgedeki üreticiler, sezon boyunca yaprak satışlarının devam etmesini bekliyor.