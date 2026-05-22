Kim Kardashian, İngiltere’de ilk mağazasını açıyor

Kim Kardashian’ın iç giyim ve şekillendirici kıyafet markası SKIMS, İngiltere’deki ilk kalıcı mağazasını Londra’nın ünlü Regent Street bölgesinde açmaya hazırlanıyor. Dev mağazanın 2026 yazında kapılarını açması bekleniyor.

Moda dünyasının en hızlı büyüyen markalarından biri haline gelen SKIMS, Avrupa’daki büyüme planlarını hızlandırdı. Kim Kardashian’ın kurucu ortakları arasında yer aldığı marka, Londra’nın en prestijli alışveriş noktalarından biri olan Regent Street’te dev bir mağaza açacağını duyurdu.

SKIMS’in açacağı yeni mağazanın yaklaşık 12 bin metrekarelik alana sahip olacağı açıklandı. Mağaza, daha önce İngiliz moda markası Ted Baker’ın kullandığı binada hizmet verecek.

Yeni mağaza Londra’nın en yoğun alışveriş bölgelerinden biri olan Regent Street üzerinde yer alacak. Bölge; Michael Kors, Lululemon, Gant, Penhaligon’s gibi dünya markalarına da ev sahipliği yapıyor.

Marka daha önce İngiltere’de yalnızca geçici pop-up mağazalar ve iş birlikleriyle faaliyet göstermişti. Bu yeni mağaza ise SKIMS’in ülkedeki ilk kalıcı fiziksel satış noktası olacak.

2019 yılında Kim Kardashian, Emma Grede ve Jens Grede tarafından kurulan SKIMS kısa sürede milyarlarca dolarlık değere ulaştı.

Şirket özellikle şekillendirici iç giyim, ev giyimi, spor kıyafetleri alanında büyük başarı yakaladı.

2025 yılında gerçekleştirilen yatırım turunun ardından şirketin değerlemesi yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Uzmanlar, SKIMS’i son yılların en güçlü “ünlü destekli moda markalarından biri” olarak gösteriyor.

SKIMS kısa süre önce spor devi Nike ile ortak koleksiyon çıkararak büyük ses getirmişti. Marka ayrıca NBA ve WNBA ile yaptığı anlaşmalarla küresel görünürlüğünü artırdı.

Şirket yöneticileri Londra mağazasını “küresel büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri” olarak tanımladı. SKIMS’in İngiltere’deki müşteri kitlesini genişletmeyi hedeflediği belirtiliyor.

The Crown Estate yetkilileri, SKIMS’in bölgeye gelmesini “heyecan verici bir gelişme” olarak değerlendirdi. Yetkililer, markanın Regent Street’in uluslararası çekiciliğini daha da artıracağını ifade etti.

Şirket henüz net açılış tarihini paylaşmasa da mağazanın 2026 yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyor.

Bina önüne yerleştirilen SKIMS tabelalarının ise açılış hazırlıklarının hızlandığını gösterdiği belirtildi.

