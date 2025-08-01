Kimi zamlandı, kimi indirim gördü: ÖTV düzenlemesinin olası etkileri neler? İkinci el pazarında hareketlilik beklentisi

24 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi, otomotiv sektöründe fiyat dengelerini yeniden şekillendirdi. 1 | 8

Özellikle elektrikli araçlara gelen vergi artışı, sıfır araç fiyatlarını yukarı çekerken, bazı düşük hacimli içten yanmalı modellerde ise fiyat düşüşleri yaşandı. 2 | 8

Sektör temsilcileri, bu gelişmelerin ikinci el otomobil piyasasına canlılık kazandırabileceğini belirtiyor. 3 | 8

arabam.com, yeni düzenlemeye ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Şirketin CEO’su Önder Oğuzhan, özellikle elektrikli araç segmentinde yaşanan zamların tüketicileri yeniden içten yanmalı ve ikinci el araçlara yönlendirebileceğine işaret etti. 4 | 8

Oğuzhan, “Bu düzenleme, özellikle elektrikli araçları tercih eden kullanıcılar açısından bir maliyet artışına işaret ediyor. Vergi avantajı ortadan kalktığı için artık bu modeller içten yanmalı rakiplerine daha fazla yaklaştı. Diğer yandan, içten yanmalı düşük hacimli bazı modellerde sınırlı da olsa fiyat düşüşleri mümkün hale geldi. Bu da tüketicileri yeniden ikinci el piyasasına yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.



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Oğuzhan, özellikle 1.6 motor hacmi altı, B ve C segmenti araçlarda önümüzdeki haftalarda ikinci el talebinin artabileceğini belirtti. 6 | 8

Eski ve Yeni ÖTV oranları arasındaki farklar * Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarıldı.

* İçten yanmalı araçlarda 1.4 litre ve altı motorlarda, vergisiz fiyatı 650 bin TL altında kalan modeller için ÖTV oranı %80’den %70’e indirildi.

* Üst segment elektrikli araçlarda, ÖTV düşürülerek fiyatlar geriledi (örneğin Tesla Model Y Long Range). * Vergisiz fiyatı 650.000 TL ile 900.000 TL arasında olan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 75 olarak uygulanıyor. * Öte yandan, motor hacmi 1.4 litre üstü ile 1.6 litre altı arasındaki araçlarda ÖTV oranları yüzde 75’ten başlayıp fiyat matrahına göre yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. * Motor hacmi 2.0 litreyi aşan araçlarda ise en yüksek yüzde 220 oran uygulanmaya devam ediyor. 7 | 8