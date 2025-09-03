Kira artış oranı ne oldu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak?
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 2.04 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,65 olarak gerçekleşti. Şimdi kira artış oranı hesaplanmaya çalışılıyor. İşte "Kira artış oranı ne oldu" sorusunun yanıtı...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye İstatistik Kurumu kamuoyunun heyecanla beklediği verileri paylaştı. Enflasyon aylık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 2.04 arttı. Rakamların açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı merak edilmeye başlandı. Şimdi sıkça gelen soru "Kira artış oranı ne oldu" şeklinde...
1 | 2
Kira artış oranı ne oldu?
12 aylık ortalama verisine göre kira artış oranı açıklanan rakamlar sonrası yüzde 39,62 oldu.
2 | 2