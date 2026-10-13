Kira artışında Türkiye zirvede: AB ortalamasının 16 katı

Bulgaristan'da yıllık kira artışı yüzde 9,9, Kuzey Makedonya'da ise yüzde 9,2 olarak hesaplandı. Her iki ülkede de kiralar AB ortalamasından daha hızlı yükseldi. Bulgaristan'ın AB üyesi, Kuzey Makedonya'nın ise aday ülke olması karşılaştırmanın kapsamını genişletiyor. Bu veriler, Balkanlar'daki konut piyasalarında fiyat baskısının farklı oranlarda devam ettiğini gösteriyor. Ancak kiraların hangi ülkede daha pahalı olduğunu belirlemek için yalnızca artış oranlarına değil, mevcut kira düzeylerine ve gelir koşullarına da bakılması gerekiyor.