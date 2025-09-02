Kira artışları enflasyonu solladı! Yatırım için en kârlı 10 şehir belli oldu: İşte liste...
Konut fiyatları düşse de kiralardaki artış devam ediyor. TCMB verilerine göre, konut fiyatları son bir yılda reel olarak gerilerken, kira bedelleri enflasyonun üzerine çıktı. Bu durum, kira çarpanlarının cazip hale gelmesiyle birlikte yatırım amaçlı konut alımlarını artırdı. Ocak-temmuz döneminde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 24,2 artarken, eylül ayında kiralık ilan sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, yatırımcılar için yıllık kira getirisi en yüksek olan şehirler hangileri? İşte iller, ortalama kiraları ve yıllık getirileri...
Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır konut fiyatlarının reel olarak gerilemesine karşın kiralarda artış devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TCMB'nin açıkladığı konut fiyat endeksi son bir yılda yüzde 32,8 yükselirken, temmuz enflasyonu yüzde 33,52 oldu. Böylece fiyat artışları enflasyonun gerisinde kaldı.
Endeksa'nın verileri ise kira cephesinde farklı bir tabloya işaret ediyor. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli geçen yıl 167 TL iken bu yıl 224 TL'ye çıktı. Böylece yıllık kira artışı yüzde 34 ile enflasyonu geride bıraktı.
Satışlar ve ilan sayıları yükseldi
Kira çarpanlarının cazip hale gelmesiyle 'yatırım amaçlı' konut alımlarında artış yaşandı. Ocak-temmuz döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 835 bin adede yaklaştı. Eylülde kiralık daire ilan sayısı ise 176 bin adet ile son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İlanların yüzde 34'ünü 2+1 daireler oluştururken, 3+1'ler yüzde 29,8, 1+1'ler ise yüzde 25 paya sahip oldu.
Peki yatırımcılar en çok hangi illerden 'yatırım amaçlı' konut satın alıyor?
İşte Ağustos 2025 verilerine göre, yıllık kira getirisi en yüksek olan 10 büyükşehir:
10. Hatay
Ortalama kira: 18.013 TL
Yıllık getiri: Yüzde 7,91
9. Denizli
Ortalama kira: 15.305 TL
Yıllık getiri: Yüzde 7,92
8. Sakarya
Ortalama kira: 18.942 TL
Yıllık getiri: Yüzde 7,92
7. İzmir
Ortalama kira: 27.660 TL
Yıllık getiri: Yüzde 7,96
6. Eskişehir
Ortalama kira: 17.451 TL
Yıllık getiri: Yüzde 8,09
5. Kahramanmaraş
Ortalama kira: 19.384 TL
Yıllık getiri: Yüzde 8,26
4. Van
Ortalama kira: 16.352 TL
Yıllık getiri: Yüzde 8,37
3. Tekirdağ
Ortalama kira: 19.846 TL
Yıllık getiri: Yüzde 8,71
2. Şanlıurfa
Ortalama kira: 15.929 TL
Yıllık getiri: Yüzde 8,76
1. Ankara
Ortalama kira: 28.592 TL
Yıllık getiri: Yüzde 10,47