Kira artışları enflasyonu solladı! Yatırım için en kârlı 10 şehir belli oldu: İşte liste...

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır konut fiyatlarının reel olarak gerilemesine karşın kiralarda artış devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TCMB'nin açıkladığı konut fiyat endeksi son bir yılda yüzde 32,8 yükselirken, temmuz enflasyonu yüzde 33,52 oldu. Böylece fiyat artışları enflasyonun gerisinde kaldı.

Endeksa'nın verileri ise kira cephesinde farklı bir tabloya işaret ediyor. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli geçen yıl 167 TL iken bu yıl 224 TL'ye çıktı. Böylece yıllık kira artışı yüzde 34 ile enflasyonu geride bıraktı.

Satışlar ve ilan sayıları yükseldi Kira çarpanlarının cazip hale gelmesiyle 'yatırım amaçlı' konut alımlarında artış yaşandı. Ocak-temmuz döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 835 bin adede yaklaştı. Eylülde kiralık daire ilan sayısı ise 176 bin adet ile son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İlanların yüzde 34'ünü 2+1 daireler oluştururken, 3+1'ler yüzde 29,8, 1+1'ler ise yüzde 25 paya sahip oldu.

Peki yatırımcılar en çok hangi illerden 'yatırım amaçlı' konut satın alıyor? İşte Ağustos 2025 verilerine göre, yıllık kira getirisi en yüksek olan 10 büyükşehir:

10. Hatay Ortalama kira: 18.013 TL

Yıllık getiri: Yüzde 7,91

9. Denizli Ortalama kira: 15.305 TL

Yıllık getiri: Yüzde 7,92

8. Sakarya Ortalama kira: 18.942 TL

Yıllık getiri: Yüzde 7,92

7. İzmir Ortalama kira: 27.660 TL

Yıllık getiri: Yüzde 7,96

6. Eskişehir Ortalama kira: 17.451 TL

Yıllık getiri: Yüzde 8,09

5. Kahramanmaraş Ortalama kira: 19.384 TL

Yıllık getiri: Yüzde 8,26

4. Van Ortalama kira: 16.352 TL

Yıllık getiri: Yüzde 8,37

3. Tekirdağ Ortalama kira: 19.846 TL

Yıllık getiri: Yüzde 8,71