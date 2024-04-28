Kira getirisi en yüksek olan iller belli oldu: İlk 10 sıralamasında büyük sürpriz Son dönemde yüksek seyreden kredi faiz oranları sebebiyle gayrimenkul piyasasında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir belli oldu. Listede bazı değişiklikler dikkati çekti. 2 büyükşehir son verilere göre en yüksek kira getirisinde ilk 10 il arasına giremedi. İşte kira getirisi en yüksek 10 il...

Türkiye’de konut satışlarına dair son tablo ise TÜİK tarafından açıklanan mart verilerinde netleşti. Buna göre ülke genelinde martta 105 bin 394 adet konut satışı gerçekleşti. Martta satılan konutların sadece 12 bin 880 adedi için kredi kullanıldı. Birkaç yıl önce toplam konut satışları içinde yüzde 30-35 orana sahip kredili satışların ağırlığı bugün yüzde 10’lara kadar geriledi. 1 | 7

Konut kredisinde faiz oranları Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, en uygun konut kredisi oranı bile yüzde 2,94 faiz oranıyla sunuluyor. 1 milyon TL kredinin geri ödemesi, 120 ayda 3 milyon 660 bin TL olarak gerçekleşiyor. Aylık taksitler ise 30 bin 337’yi buluyor. Toplam geri ödeme üzerinde ana para hariç faiz yükü yüzde 266 gibi oldukça yüksek bir düzeyde seyrediyor. Bu gelişmeler kredi kullanarak konut alımını neredeyse imkansız hale getiriyor. 2 | 7

Bütün bu tabloya rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için amortisman (geri dönüş) süresi, en önemli gösterge olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından son olarak hesaplanan Mart 2024 verilerine göre; 13-15 yıl arası kira getirisinde öne çıkan 10 şehir arasında Ankara ilk sırada yer alıyor. Ortalama konut fiyatlarının 2 milyon 720 bin TL olarak ölçüldüğü Ankara’da yıllık kira getirisi yüzde 7,77 olarak hesaplanıyor. 3 | 7