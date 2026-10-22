Kirada İstanbul zirvede: En az artış nerede?

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan oluşan Trakya bölgesinde yeni kiracı kiraları yıllık yüzde 18,8 arttı. Bu oran, 19 bölgenin en düşük artışı ve Türkiye ortalamasının 7,8 puan altında. Eylül ayında bir önceki aya göre değişim ise yüzde 2,3 oldu. Üç il tek bir istatistiki bölge olarak ölçüldüğü için yüzde 18,8'i her ilin kendi kira artış oranı gibi okumamak gerekiyor.