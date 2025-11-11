Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu
Türkiye’de uzun süredir aralıksız artış gösteren kira fiyatlarında 5 yıl sonra ilk kez düşüş yaşandı. Eylül ayında metrekare başına ortalama 230 TL olan kiralık konut fiyatı, Ekim ayında 229 TL’ye gerileyerek düşüş kaydetti. Böylece Türkiye’de kiralar, yıllar süren yükseliş trendinin ardından ilk kez aylık bazda gerilemiş oldu.
Son 1 yıllık süreçte Türkiye’de ortalama kiralar %28,76 oranında artarken, ülke genelinde ortalama kira tutarı Ekim 2025’te 24 bin 923 TL olarak ölçüldü.
Kiraların en uygun olduğu 15 şehir belli oldu
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ülke genelinde ortalama kira bedeli 24 bin 923 TL seviyesinde ölçülürken, kiraların en uygun olduğu şehirler de belli oldu.
Ekim 2025 itibariyle ortalama kiraların en düşük olduğu 15 il şu şekilde:
1-Kilis: 9 bin 951 TL
2-Aksaray: 11 bin 146 TL
3-Muş: 11 bin 182 TL
4-Kars: 11 bin 853 TL
5-Hakkari: 12 bin 657 TL
6-Bayburt: 12 bin 698 TL
7-Isparta: 13 bin 549 TL
8-Bitlis: 13 bin 657 TL
9-Mardin: 13 bin 985 TL
10-Burdur: 14 bin 257 TL
11-Adıyaman: 14 bin 758 TL
12-Kütahya: 14 bin 777 TL
13-Osmaniye: 14 bin 810 TL
14-Yozgat: 14 bin 902 TL
15-Elâzığ: 14 bin 928 TL