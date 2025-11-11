Google Haberler

Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu

Türkiye’de uzun süredir aralıksız artış gösteren kira fiyatlarında 5 yıl sonra ilk kez düşüş yaşandı. Eylül ayında metrekare başına ortalama 230 TL olan kiralık konut fiyatı, Ekim ayında 229 TL’ye gerileyerek düşüş kaydetti. Böylece Türkiye’de kiralar, yıllar süren yükseliş trendinin ardından ilk kez aylık bazda gerilemiş oldu.

Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 1

Türkiye’de uzun süredir aralıksız yükselen kira fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Eylül ayında metrekare başına ortalama 230 TL olan kiralık konut fiyatı, ekim ayında gerileyerek 5 yılın ardından ilk düşüşünü kaydetti. Ekim ayında ortalama metrekare kiralık konut 229 TL’ye geriledi

1 8
Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 2

Son 1 yıllık süreçte Türkiye’de ortalama kiralar %28,76 oranında artarken, ülke genelinde ortalama kira tutarı Ekim 2025’te 24 bin 923 TL olarak ölçüldü.

2 8
Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 3

Kiraların en uygun olduğu 15 şehir belli oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ülke genelinde ortalama kira bedeli 24 bin 923 TL seviyesinde ölçülürken, kiraların en uygun olduğu şehirler de belli oldu.

3 8
Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 4

Ekim 2025 itibariyle ortalama kiraların en düşük olduğu 15 il şu şekilde:

1-Kilis: 9 bin 951 TL

2-Aksaray: 11 bin 146 TL

3-Muş: 11 bin 182 TL

4 8
Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 5

4-Kars: 11 bin 853 TL

5-Hakkari: 12 bin 657 TL

6-Bayburt: 12 bin 698 TL

5 8
Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 6

7-Isparta: 13 bin 549 TL

8-Bitlis: 13 bin 657 TL

9-Mardin: 13 bin 985 TL

6 8
Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 7

10-Burdur: 14 bin 257 TL

11-Adıyaman: 14 bin 758 TL

12-Kütahya: 14 bin 777 TL

7 8
Kiralarda 5 yıl sonra bir ilk! En ucuz şehirler belli oldu - Resim: 8

13-Osmaniye: 14 bin 810 TL

14-Yozgat: 14 bin 902 TL

15-Elâzığ: 14 bin 928 TL

8 8