Kırmızı et neden bu kadar pahalı? Rekor fiyatların perde arkası ortaya çıktı

Sorunun kısa vadede çözülmesi beklenmiyor

Fiyatların kalıcı olarak gerilemesi için de sığır varlığının yeniden artması gerekiyor. Ancak bir düvenin doğum yapması ve buzağının kesim ağırlığına ulaşması üç yıl sürdüğü için arzın kısa vadede toparlanması beklenmiyor. Bu da et fiyatlarındaki yüksek seyrin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.