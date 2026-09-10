Kırmızı ette dengeleri değiştirecek başarı: Her şeyi yiyor, eti kaliteli, üretimi hızlı
Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacına çözüm arayışları sürerken TİGEM'in Iğdır'da yürüttüğü projeden dikkat çeken sonuçlar geldi. Türkiye'de uzun süredir ön yargıyla yaklaşılan angusların mera koşullarındaki performansı beklentileri aşarken, dayanıklılığı, farklı besin kaynaklarından yararlanabilmesi ve hızlı et üretmesi hayvancılığın kaderini değiştirebilir.
Türkiye'nin kırmızı et üretimini artırmaya yönelik çalışmalar sürerken Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Iğdır'da yürüttüğü proje dikkat çekici sonuçlar verdi. Türkiye'de uzun süredir ön yargıyla yaklaşılan angus ırkı, açık mera koşullarındaki performansıyla TİGEM'in gündemine girdi.
“Türkiye için biçilmiş kaftan”
TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, Türkiye'de angusa yönelik ön yargı bulunduğunu ancak ırkın özelliklerinin önemli avantajlar sunduğunu söyledi.
Angusların diğer hayvanların yararlanamadığı bazı besin kaynaklarını tüketebildiğine dikkat çeken Gezginç, “Ağız ve sindirim yapıları sayesinde çalımsı bitkiler dahil her şeyi yiyebiliyor ve çok hızlı et üretiyor. Eti kaliteli, üretimi hızlı, dayanıklı. Bizim ülkemiz için de biçilmiş kaftan diye düşündük ve Iğdır'da başardık” dedi.
Gezginç, angus etinin dünyada kalite açısından yaygın biçimde tercih edildiğini belirterek üretimin diğer bazı hayvanlara göre daha kolay ve hızlı olduğunu ifade etti.
Açık merada yetiştiriliyor
Projede anguslar kapalı tesisler yerine tamamen açık mera şartlarında yetiştiriliyor. Hayvan sayısının dönem dönem 20 bine yaklaştığı ve bir bölümünün yerli üreticilere dağıtıldığı belirtildi.
Projenin bir başka ayağını ise sınır güvenliği oluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığının desteğiyle yürütülen çalışmada, angusların çalımsı bitkileri tüketme özelliğinden yararlanılarak sınır hattındaki yoğun bitki örtüsünün azaltılması ve görüş alanının genişletilmesi hedefleniyor.