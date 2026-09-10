Kırmızı ette dengeleri değiştirecek başarı: Her şeyi yiyor, eti kaliteli, üretimi hızlı

“Türkiye için biçilmiş kaftan”

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, Türkiye'de angusa yönelik ön yargı bulunduğunu ancak ırkın özelliklerinin önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Angusların diğer hayvanların yararlanamadığı bazı besin kaynaklarını tüketebildiğine dikkat çeken Gezginç, “Ağız ve sindirim yapıları sayesinde çalımsı bitkiler dahil her şeyi yiyebiliyor ve çok hızlı et üretiyor. Eti kaliteli, üretimi hızlı, dayanıklı. Bizim ülkemiz için de biçilmiş kaftan diye düşündük ve Iğdır'da başardık” dedi.