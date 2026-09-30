Klasik saatler bilekten düşüyor: Kullanıcı sayısı 5 yılda yarıya indi
Akıllı saatler ve spor bileklikleri klasik kol saatlerinin yerini hızla alıyor. Beş yılda kullanıcı sayısının yarıya inmesi sektörü yeni arayışlara iterken beklenmedik bir teknoloji, geleneksel saatlere yeniden yer açabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Beş yılda kullanıcı sayısı yarıya indi
Kol saati uzun yıllar yalnız zamanı gösteren bir araç değil, günlük giyimin değişmez parçalarından biriydi. Ancak akıllı saatlerin, spor bilekliklerinin ve sürekli sağlık takibi yapan cihazların yaygınlaşması bu alışkanlığı hızla değiştirdi.
2020 ile 2025 arasındaki veriler, geleneksel kol saati kullananların sayısının yaklaşık yarıya indiğini gösteriyor. Düşüş özellikle Y ve Z kuşağı ile daha genç tüketicilerde belirginleşiyor. Saat sektörü için asıl sorun yalnız satış kaybı değil; yeni kuşakların bileğinde klasik saate giderek daha az yer kalması.
Saate en büyük darbeyi telefon değil akıllı saat vurdu
Cep telefonlarının yaygınlaşması kol saatlerinin sonunu getirmedi. İnsanlar saate bakmak için telefona yönelse de saat, aksesuar ve statü ürünü olarak bilekte kalmayı sürdürdü. Asıl büyük değişim, akıllı saatlerin aynı bilek alanını doğrudan işgal etmesiyle başladı. Sağlık ölçümleri, spor takibi, mesajlar ve günlük bildirimler tek cihazda birleşince özellikle genç kullanıcıların önemli bölümü klasik saat ile akıllı saat arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Kazanan çoğu zaman teknoloji oldu.
Orta fiyatlı saatler en sert baskıyı hissediyor
Değişimin en ağır sonuçlarından biri orta fiyatlı saat markalarında görülüyor. Bu segment ne üst düzey mekanik saatlerin koleksiyon değerine ne de akıllı saatlerin teknolojik özelliklerine tam olarak sahip. Böylece tüketicinin gözünde iki taraftan sıkışıyor.
Fossil bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Şirketin 2025’te geleneksel saat satışları yüzde 7 gerilerken doğrudan tüketici satışları yüzde 28 düştü. Mağaza ağı da son yıllarda ciddi biçimde küçültüldü. Saat sektöründeki dönüşüm artık yalnız tüketici tercihlerinde değil, şirketlerin bilanço ve mağaza ağlarında da görülüyor.
Lüks saatler bir süre bu değişimden kaçtı
Üst fiyat segmentinde tablo başlangıçta farklıydı. Lüks saatler zaman göstermekten çok statü, koleksiyon ve yatırım ürünü olarak görüldüğü için akıllı saat rekabetine karşı daha dirençli kaldı.
Pandemi sonrasında özellikle varlıklı ABD'li tüketicilerin güçlü talebi lüks saat satışlarını destekledi. Ancak bu koruma da sınırsız değil. Ekonomik belirsizlik, Çin'deki zayıf talep ve bazı büyük pazarlardaki yavaşlama, lüks saat üreticilerini de yeni müşteri arayışına zorluyor.
Çin'deki düşüş sektörü zorladı
İsviçre saat sektörü dünya genelinde yaklaşık 200 pazara ihracat yapıyor ve üretiminin yüzde 95'ini yurt dışına satıyor. Buna karşılık sektörün en önemli pazarlarından Çin ve Hong Kong'da son iki yılda toplam yaklaşık yüzde 30'luk gerileme yaşandı.
2026'nın ilk yarısında sektör genel ihracatını büyük ölçüde korumayı başarsa da ABD'deki ticaret politikaları, Orta Doğu'daki belirsizlik ve Çin'deki talep kaybı üreticilerin önündeki riskleri artırıyor. Yeni kuşağın klasik saatten uzaklaşması da bu tabloya uzun vadeli başka bir sorun ekliyor.
Beklenmedik kurtarıcı parmakta ortaya çıktı
Saat üreticilerinin umudu ironik biçimde başka bir teknolojik üründen gelebilir: akıllı yüzükler. Oura gibi sağlık ve uyku takibi yapan akıllı yüzüklerin yaygınlaşması, daha önce akıllı saat tarafından işgal edilen bileği yeniden boşaltmaya başladı.
Kullanıcı sağlık verilerini artık parmağındaki yüzükten takip edebiliyorsa bileğinde tekrar klasik bir saat taşıyabiliyor. Bu nedenle akıllı yüzüklerin büyümesi, ilk bakışta saat endüstrisine yeni bir rakip gibi görünse de geleneksel saatler için beklenmedik bir fırsata dönüşebilir.
Akıllı yüzük pazarı hızla büyüyor
Bu değişim küçük bir tüketici eğiliminden ibaret değil. Haziran 2026'da sona eren 12 aylık dönemde dünyada yaklaşık 212 milyon giyilebilir teknoloji cihazı sevk edildi. Oura aynı dönemde yaklaşık 3,6 milyon akıllı yüzük sattı. Şirketin ücretli kullanıcı sayısı ise son verilerde 5,7 milyona ulaştı.
Akıllı yüzükler hâlâ toplam giyilebilir teknoloji pazarının küçük bir bölümünü oluşturuyor ancak büyüme hızları, tüketicinin sağlık takibini bilekten parmağa taşıyabileceğini gösteriyor.
Bilek yeniden boşalırsa klasik saat geri dönebilir
Akıllı yüzüğün sağlık verilerini toplaması, tüketicinin ikinci bir cihaz olarak klasik saat takmasını mümkün hale getiriyor. Böylece kullanıcı bir taraftan uyku, nabız ve hareket verilerini takip ederken diğer taraftan mekanik veya klasik saati stilinin bir parçası olarak kullanabiliyor.
Bu durum, özellikle saati teknoloji ürünü olarak değil moda ve kişisel ifade aracı olarak gören markalar için yeni bir alan yaratıyor. Ancak bunun kalıcı bir dönüşüm olup olmayacağı henüz belli değil. Akıllı yüzüklerin geçici bir eğilim olması halinde saat sektörünün açılan bu yeni alanı uzun süre kullanması mümkün olmayabilir.
Kadın tüketici yeni mücadelenin merkezinde
Saat sektörünün önündeki bir başka sorun kadın tüketiciler. Geleneksel saat markaları uzun yıllar ürün geliştirme ve pazarlamada erkek müşteriye daha fazla ağırlık verdi. Yeni nesil kadın tüketicilerin önemli bölümü ise klasik saat yerine akıllı saat kullanıyor veya bileğinde hiçbir cihaz taşımıyor.
Bu nedenle sektör yalnız gençleri değil kadın tüketicileri de yeniden kazanmak zorunda. Moda ile güçlü bağlantı kurabilen markaların bu dönüşümde daha avantajlı olabileceği değerlendiriliyor.
Saat artık zamanı göstermek için satılmayacak
Klasik saat sektörünün geleceğinde temel değişiklik burada yatıyor. Akıllı telefon, akıllı saat ve akıllı yüzüklerin bulunduğu bir dünyada tüketicinin zamanı öğrenmek için mekanik kol saatine ihtiyacı yok.
Bu nedenle klasik saatin yeniden büyümesi, teknolojik cihazlarla aynı işlevi sunmasına değil; moda, tasarım, kişisel stil, koleksiyon değeri ve duygusal bağ yaratmasına bağlı olacak.
Beş yılda kullanıcı kitlesinin yarısını kaybeden sektör için önümüzdeki mücadele artık zamanı kimin daha iyi gösterdiği değil, tüketicinin bileğinde kimin yer bulacağı üzerine kuruluyor.