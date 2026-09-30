Klasik saatler bilekten düşüyor: Kullanıcı sayısı 5 yılda yarıya indi

Orta fiyatlı saatler en sert baskıyı hissediyor



Değişimin en ağır sonuçlarından biri orta fiyatlı saat markalarında görülüyor. Bu segment ne üst düzey mekanik saatlerin koleksiyon değerine ne de akıllı saatlerin teknolojik özelliklerine tam olarak sahip. Böylece tüketicinin gözünde iki taraftan sıkışıyor.

Fossil bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Şirketin 2025’te geleneksel saat satışları yüzde 7 gerilerken doğrudan tüketici satışları yüzde 28 düştü. Mağaza ağı da son yıllarda ciddi biçimde küçültüldü. Saat sektöründeki dönüşüm artık yalnız tüketici tercihlerinde değil, şirketlerin bilanço ve mağaza ağlarında da görülüyor.