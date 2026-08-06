Klima kullanımında doğru tercih faturayı hafifletiyor
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, yaz aylarında artan klima kullanımının elektrik tüketimini yükselttiğini belirterek, doğru kapasitede ve yüksek enerji verimliliğine sahip cihazların tercih edilmesi ile bilinçli kullanımın hem enerji tasarrufu sağladığını hem de elektrik sistemi üzerindeki yükü azalttığını ifade etti.
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klima kullanımı yaygınlaşırken, buna bağlı olarak elektrik talebinde de yükseliş yaşanıyor. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, doğru kapasitede ve yüksek enerji verimliliğine sahip klimaların tercih edilmesinin, bilinçli kullanım ile birleştiğinde elektrik tüketimini düşürdüğünü belirtti.
Değerlendirmelerde bulunan Erdem, son yıllarda daha sık görülen sıcak hava dalgalarının soğutma ihtiyacını artırdığını ifade etti.
Artan klima kullanımının elektrik talebini yükselttiğini vurgulayan Erdem, "Türkiye, geçen yaz klima kullanımına bağlı olarak günlük elektrik tüketiminde tarihi rekorlar kırdı. Önümüzdeki yıllarda daha sıcak yazlarla birlikte elektrik talebinin daha da artması bekleniyor" dedi.
Türkiye'de klima satışlarının son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirten Erdem, iç pazarda satışların birkaç milyon adede ulaştığını ve buna paralel olarak klimaların elektrik tüketimindeki payının da yükseldiğini söyledi. Erdem, bu nedenle enerji verimliliğinin her geçen gün daha fazla önem kazandığını dile getirdi.
Enerji verimliliği için doğru cihaz seçimi önemli
Klima seçiminde doğru kapasitenin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erdem, "Sıcak havaların etkisiyle artan klima kullanımı elektrik tüketimini yükseltiyor. Doğru kapasite, yüksek enerji verimliliğine sahip klimaların tercih edilmesi ve bilinçli kullanım enerji tüketimini azaltıyor. Artan soğutma ihtiyacının elektrik sistemi üzerindeki etkisini azaltmak için doğru kapasitede ve yüksek enerji verimliliğine sahip cihazların tercih edilmesi, klimaların bilinçli kullanılması ve düzenli bakımlarının yapılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Erdem, klima satın alırken ürünün teknik düzenlemelere uygunluğunu gösteren CE işaretinin bulunmasının temel kriterlerden biri olduğunu belirtti.
Ayrıca yıllık elektrik tüketimi, soğutma performansını gösteren SEER, ısıtma performansını gösteren SCOP değerleri ile iç ve dış ünitenin ses seviyelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erdem, şöyle konuştu:
"Benzer kapasitedeki cihazlar karşılaştırılırken enerji verimliliği yüksek ve yıllık elektrik tüketimi daha düşük olan modeller tercih edilmeli. Klima dış ünitesi güneş almayan ve hava sirkülasyonunun yeterli olduğu bir alana yerleştirilmeli. Cihazın kapasitesi, mekanın büyüklüğü, tavan yüksekliği, yalıtım durumu, cephe yönü, güneş alma süresi, pencere alanı ve kullanıcı sayısı dikkate alınarak belirlenmeli. İhtiyaçtan daha yüksek kapasiteli bir klima her zaman daha iyi sonuç vermez. Yanlış kapasite seçimi hem enerji tüketimini artırabilir hem de ortam konforunu olumsuz etkileyebilir."
Doğru sıcaklık ayarı tasarruf sağlıyor
Doğru sıcaklık ayarının hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından kritik olduğunu ifade eden Erdem, klimanın üfleme hızının gereğinden fazla artırılmaması ve hava akımının doğrudan insanların üzerine yönlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Erdem, şu tavsiyelerde bulundu:
"Soğutma modunda rahat edilebilecek en yüksek sıcaklık tercih edilmeli ve klima sıcaklığı 24 derecenin altına düşürülmemeli. Sıcaklık ayarındaki her 1 derecelik değişiklik, elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 6'ya varan fark oluşturabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde soğutma modu yerine veya soğutmayla birlikte nem alma modu kullanılmalı. Çok sıcak günlerde perde, jaluzi, güneşlik ve kepenkler kullanılarak güneş ışınlarının iç mekana girişi azaltılmalı. Soğutulan alanın kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı, kontrolsüz hava girişleri önlenmeli. Klima, çamaşır kurutma veya yiyecek soğutma gibi tasarım amacı dışındaki işlemler için kullanılmamalı. Cihaz sık sık açılıp kapatılmamalı, inverter klimaların ortam sıcaklığına göre çalışma kapasitesini otomatik olarak ayarlamasına imkan tanınmalı."
Yeni nesil klimalar daha az elektrik tüketiyor
Klima teknolojilerinde ve enerji verimliliği standartlarında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Erdem, eski nesil klimaların yıllık elektrik tüketiminin 600 kilovatsaati aşabildiğini söyledi.
Yeni nesil yüksek verimli modellerde ise cihazın kapasitesi ve kullanım koşullarına bağlı olarak yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 350 kilovatsaat veya daha düşük seviyelere kadar gerileyebildiğini ifade etti.