Klima kullanımında doğru tercih faturayı hafifletiyor

Ayrıca yıllık elektrik tüketimi, soğutma performansını gösteren SEER, ısıtma performansını gösteren SCOP değerleri ile iç ve dış ünitenin ses seviyelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erdem, şöyle konuştu:

"Benzer kapasitedeki cihazlar karşılaştırılırken enerji verimliliği yüksek ve yıllık elektrik tüketimi daha düşük olan modeller tercih edilmeli. Klima dış ünitesi güneş almayan ve hava sirkülasyonunun yeterli olduğu bir alana yerleştirilmeli. Cihazın kapasitesi, mekanın büyüklüğü, tavan yüksekliği, yalıtım durumu, cephe yönü, güneş alma süresi, pencere alanı ve kullanıcı sayısı dikkate alınarak belirlenmeli. İhtiyaçtan daha yüksek kapasiteli bir klima her zaman daha iyi sonuç vermez. Yanlış kapasite seçimi hem enerji tüketimini artırabilir hem de ortam konforunu olumsuz etkileyebilir."