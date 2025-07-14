Konut kredi faizlerinde oranlar değişti: 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?
Ev sahibi olmak isteyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını dikkatle izliyor. Son dönemde bazı bankaların faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüşler görülmeye başlandı. Uzmanlara göre bu eğilimde, Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararına yönelik indirim beklentisi etkili. Peki, kredi çekmek isteyenler için güncel tablo ne söylüyor? İşte hesap.com verilerine göre 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisine ait geri ödeme detayları...
Konut sahibi olmak isteyenler, bankaların sunduğu kredi seçeneklerini ve geri ödeme planlarını yakından takip ediyor.
Faiz oranlarında son günlerde değişiklikler dikkat çekerken, gözler 24 Temmuz’da açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi.
Uzmanlar, TCMB'nin 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararına yönelik indirim beklentisinin, konut kredisi faizlerinde gerilemeye yol açtığını belirtiyor.
Peki, 14 Temmuz 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi için geri ödeme tutarları ne kadar? İşte hesap.com verilerine göre banka banka güncel tablo…
ING
(ING Bank Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Ödeme: 35 bin 953 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 314 bin TL