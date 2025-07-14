Konut sahibi olmak isteyenler, bankaların sunduğu kredi seçeneklerini ve geri ödeme planlarını yakından takip ediyor.

Peki, 14 Temmuz 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi için geri ödeme tutarları ne kadar? İşte hesap.com verilerine göre banka banka güncel tablo…