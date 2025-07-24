Konut kredileri düşecek mi? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini 300 baz puan düşürmesinin ardından konut kredileri gündem oldu. Yüz binlerce kişi konut kredisini düşmesini isterken bazı sorulara da cevap aranmaya başlandı. En sık gelen soru ise "Konut kredisi faiz oranları düştü mü" şeklinde... 1 | 10

Konu kredisi düştü mü? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrası konut kredilerinin de düşmesi bekleniyor. Henüz bankalardan resmi bir açıklama gelmiş değil. 1.000.000 TL tutarında, 120 ay vadeli konut kredisi için bankaların güncel faiz/kâr payı oranları ve geri ödeme tutarları şöyle: 2 | 10

Akbank, yüzde 2,89 faiz oranıyla kredi veriyor. Bu oranla aylık taksit 29.878,54 TL olurken, toplam geri ödeme 3 milyon 613 bin 184 TL’yi buluyor. 3 | 10

Kuveyt Türk, yüzde 2,99 kâr payı oranı uyguluyor. Bu durumda aylık ödeme 30.797,66 TL, toplam ödeme ise 3 milyon 720 bin 304 TL olarak gerçekleşiyor. 4 | 10

Garanti BBVA da aynı şekilde yüzde 2,99 faiz oranı sunuyor. Bu oranla birlikte toplam geri ödeme miktarı 3 milyon 727 bin 169 TL seviyesinde. 5 | 10

Yapı Kredi, yüzde 3,05 faiz oranıyla aylık 31.352 TL taksit sunuyor. Geri ödenecek toplam tutar 3 milyon 785 bin 829 TL oluyor. 6 | 10

İş Bankası, yüzde 3,10 faiz oranı ile kredi veriyor. Aylık taksit 31.815 TL seviyesinde; toplam geri ödeme 3 milyon 849 bin 600 TL’ye ulaşıyor. 7 | 10

Vakıf Katılım ise yüzde 3,10 kâr payı oranıyla aynı düzeyde taksit sunuyor. Ancak toplam geri ödeme 3 milyon 839 bin 900 TL olarak hesaplanmış. 8 | 10

Türkiye Finans, yüzde 3,34 kâr payı oranı uyguluyor. Bu oranla aylık taksit 34.060 TL’ye yükselirken, toplam geri ödeme 4 milyon 105 bin 540 TL’ye çıkıyor. 9 | 10