Konut kredilerinde faiz oranlarında son durum: Banka banka 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödeme tutarı

Ev sahibi olmayı düşünen milyonlarca kişi için konut kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. Artan konut fiyatları karşısında krediye yönelen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle “En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?”, “1 milyon TL kredi kaç TL taksit?” ya da “En uygun konut kredisi nasıl alınır?” gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 1 | 14

Nisan 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi. Peki, en uygun faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL ve 3 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler ne kadar tutuyor?

İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve örnek ödeme planlarıyla detaylar... 2 | 14

AKBANK → 1.000.000 TL

Vade: 120 Ay

Faiz: %3,15

Aylık taksit: 32 bin 280,98 TL

Toplam ödeme: 3 milyon 901 bin 477 TL → 3.000.000 TL

Vade: 120 Ay

Faiz: %3,15

Aylık taksit: 96 bin 842,93 TL

Toplam ödeme: 11 milyon 658 bin 911 TL 3 | 14