Konut kredilerinde faiz oranlarında son durum: Banka banka 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödeme tutarı
Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, artan kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Nisan 2025 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faizleri netleşti. 1 milyon TL ve 3 milyon TL kredi için ödeme planları merak edilirken, en düşük faiz oranı yüzde 2,94 olarak belirlendi. Peki bu oranlarla aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu...
Ev sahibi olmayı düşünen milyonlarca kişi için konut kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. Artan konut fiyatları karşısında krediye yönelen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle “En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?”, “1 milyon TL kredi kaç TL taksit?” ya da “En uygun konut kredisi nasıl alınır?” gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.
Nisan 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi. Peki, en uygun faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL ve 3 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler ne kadar tutuyor?
İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve örnek ödeme planlarıyla detaylar...
AKBANK
→ 1.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz: %3,15
Aylık taksit: 32 bin 280,98 TL
Toplam ödeme: 3 milyon 901 bin 477 TL
→ 3.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz: %3,15
Aylık taksit: 96 bin 842,93 TL
Toplam ödeme: 11 milyon 658 bin 911 TL
DENİZBANK
→ 1.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz: %3,81
Aylık taksit: 38 bin 533,65 TL
Toplam ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL
→ 3.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz: %3,81
Aylık taksit: 115 bin 600,94 TL
Toplam ödeme: 13 milyon 900 bin 812 TL