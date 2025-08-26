Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 1, 2 ve 3 milyon TL'nin geri ödeme tutarları...
Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, artan kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faizleri netleşti. 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 3 milyon TL kredi için ödeme planları merak edilirken, en düşük faiz oranı yüzde 2,85 olarak belirlendi. Peki, 1, 2 ve 3 milyon TL'nin faiz oranları ve geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu...
Ev sahibi olmayı düşünen milyonlarca kişi için konut kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. Artan konut fiyatları karşısında krediye yönelen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle "En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?", "1 milyon TL kredi kaç TL taksit?" ya da "En uygun konut kredisi nasıl alınır?" gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.
26 Ağustos 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi. Peki, en uygun faiz oranı hangi bankada? 1, 2 ve 3 milyon TL'lik kredi için aylık taksitler ne kadar tutuyor?
İşte hesap.com'un verilerine göre, banka banka konut kredisi faiz oranları ve aylık ödeme tutarları...
ING
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Ödeme: 35.953 TL
Toplam Ödeme: 4.314.365 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Ödeme: 71.906 TL
Toplam Ödeme: 8.628.730 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Ödeme: 107.859 TL
Toplam Ödeme: 12.943.094 TL
QNB
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,90
Aylık Ödeme: 29.970 TL
Toplam Ödeme: 3.596.419 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,90
Aylık Ödeme: 59.940 TL
Toplam Ödeme: 7.192.839 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,90
Aylık Ödeme: 89.910 TL
Toplam Ödeme: 10.789.258 TL
TEB
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 29.513 TL
Toplam Ödeme: 3.541.528 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.083.055 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 88.538 TL
Toplam Ödeme: 10.624.583 TL
GARANTİ BBVA
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30.798 TL
Toplam Ödeme: 3.695.719 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,03
Aylık Ödeme: 62.334 TL
Toplam Ödeme: 7.480.096 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,03
Aylık Ödeme: 93.501 TL
Toplam Ödeme: 11.220.144 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Ödeme: 30.982 TL
Toplam Ödeme: 3.717.869 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Ödeme: 61.964 TL
Toplam Ödeme: 7.435.737 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Ödeme: 92.947 TL
Toplam Ödeme: 11.153.606 TL
AKBANK
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 29.879 TL
Toplam Ödeme: 3.585.425 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 59.757 TL
Toplam Ödeme: 7.170.850 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 89.636 TL
Toplam Ödeme: 10.756.275 TL