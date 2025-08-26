Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 1, 2 ve 3 milyon TL'nin geri ödeme tutarları...

Ev sahibi olmayı düşünen milyonlarca kişi için konut kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. Artan konut fiyatları karşısında krediye yönelen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle "En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?", "1 milyon TL kredi kaç TL taksit?" ya da "En uygun konut kredisi nasıl alınır?" gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

1 | 9