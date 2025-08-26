  1. Dünya Gazetesi
  4. Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 1, 2 ve 3 milyon TL'nin geri ödeme tutarları...

Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, artan kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faizleri netleşti. 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 3 milyon TL kredi için ödeme planları merak edilirken, en düşük faiz oranı yüzde 2,85 olarak belirlendi. Peki, 1, 2 ve 3 milyon TL'nin faiz oranları ve geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu...

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
Ev sahibi olmayı düşünen milyonlarca kişi için konut kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. Artan konut fiyatları karşısında krediye yönelen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle "En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?", "1 milyon TL kredi kaç TL taksit?" ya da "En uygun konut kredisi nasıl alınır?" gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

26 Ağustos 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi. Peki, en uygun faiz oranı hangi bankada? 1, 2 ve 3 milyon TL'lik kredi için aylık taksitler ne kadar tutuyor?

İşte hesap.com'un verilerine göre, banka banka konut kredisi faiz oranları ve aylık ödeme tutarları...

ING 

(1 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,54

Aylık Ödeme: 35.953 TL

Toplam Ödeme: 4.314.365 TL

(2 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,54

Aylık Ödeme: 71.906 TL

Toplam Ödeme: 8.628.730 TL

(3 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,54

Aylık Ödeme: 107.859 TL

Toplam Ödeme: 12.943.094 TL

QNB

(1 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,90

Aylık Ödeme: 29.970 TL

Toplam Ödeme: 3.596.419 TL

(2 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,90

Aylık Ödeme: 59.940 TL

Toplam Ödeme: 7.192.839 TL

(3 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,90

Aylık Ödeme: 89.910 TL

Toplam Ödeme: 10.789.258 TL

TEB

(1 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme: 29.513 TL

Toplam Ödeme: 3.541.528 TL

(2 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme: 59.025 TL

Toplam Ödeme: 7.083.055 TL

(3 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme: 88.538 TL

Toplam Ödeme: 10.624.583 TL

GARANTİ BBVA

(1 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 30.798 TL

Toplam Ödeme: 3.695.719 TL

(2 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,03

Aylık Ödeme: 62.334 TL

Toplam Ödeme: 7.480.096 TL

(3 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,03

Aylık Ödeme: 93.501 TL

Toplam Ödeme: 11.220.144 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(1 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,01

Aylık Ödeme: 30.982 TL

Toplam Ödeme: 3.717.869 TL

(2 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,01

Aylık Ödeme: 61.964 TL

Toplam Ödeme: 7.435.737 TL

(3 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 3,01

Aylık Ödeme: 92.947 TL

Toplam Ödeme: 11.153.606 TL

AKBANK

(1 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Ödeme: 29.879 TL

Toplam Ödeme: 3.585.425 TL

(2 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Ödeme: 59.757 TL

Toplam Ödeme: 7.170.850 TL

(3 milyon TL)

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Ödeme: 89.636 TL

Toplam Ödeme: 10.756.275 TL

