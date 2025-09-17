Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları...
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Artan fiyatlar karşısında krediye yönelen vatandaşlar, en düşük faizi hangi bankanın sunduğunu ve aylık taksitlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Son verilere göre faiz oranları yüzde 2,69’dan başlarken, bazı bankalarda yüzde 3,54’e kadar yükseliyor. Peki kredi piyasasında son durum ne? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve aylık ödeme tutarları...
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi faiz oranları kritik önem taşıyor. Artan konut fiyatları nedeniyle krediye yönelen birçok kişi, bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle "En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?", "2 milyon TL kredi kaç TL taksit?" ya da "En uygun kredi nasıl alınır?" soruları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.
Son güncellemelerle birlikte konut kredisinde en düşük oranı yüzde 2,69 seviyesinde kalırken, bazı bankalarda faizler yüzde 3,54'e kadar tırmanıyor.
Peki kredi piyasasında son durum ne?
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme seçenekleri…
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,69
Aylık Ödeme: 56.121 TL
Toplam Ödeme: 6.734.568 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 57.932 TL
Toplam Ödeme: 6.951.857 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 2,91
Aylık Ödeme: 60.124 TL
Toplam Ödeme: 7.214.843 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.083.055 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.083.055 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Ödeme: 71.906 TL
Toplam Ödeme: 8.628.730 TL
ZİRAAT
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.860.681 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,70
Aylık Ödeme: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.787.792 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.420.012 TL