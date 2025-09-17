Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi faiz oranları kritik önem taşıyor. Artan konut fiyatları nedeniyle krediye yönelen birçok kişi, bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle "En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?", "2 milyon TL kredi kaç TL taksit?" ya da "En uygun kredi nasıl alınır?" soruları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.