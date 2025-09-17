Google Haberler

Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları...

Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Artan fiyatlar karşısında krediye yönelen vatandaşlar, en düşük faizi hangi bankanın sunduğunu ve aylık taksitlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Son verilere göre faiz oranları yüzde 2,69’dan başlarken, bazı bankalarda yüzde 3,54’e kadar yükseliyor. Peki kredi piyasasında son durum ne? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve aylık ödeme tutarları...

Damla Kaya
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 1

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi faiz oranları kritik önem taşıyor. Artan konut fiyatları nedeniyle krediye yönelen birçok kişi, bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle "En düşük faizli konut kredisi hangi bankada?", "2 milyon TL kredi kaç TL taksit?" ya da "En uygun kredi nasıl alınır?" soruları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

1 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 2

Son güncellemelerle birlikte konut kredisinde en düşük oranı yüzde 2,69 seviyesinde kalırken, bazı bankalarda faizler yüzde 3,54'e kadar tırmanıyor.

2 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 3

Peki kredi piyasasında son durum ne?

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme seçenekleri…

3 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,69
Aylık Ödeme: 56.121 TL
Toplam Ödeme: 6.734.568 TL

4 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 5

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 57.932 TL
Toplam Ödeme: 6.951.857 TL

5 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 2,91
Aylık Ödeme: 60.124 TL
Toplam Ödeme: 7.214.843 TL

6 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 7

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.083.055 TL

7 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 8

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.083.055 TL

8 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 9

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Ödeme: 71.906 TL
Toplam Ödeme: 8.628.730 TL

9 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 10

ZİRAAT

Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.860.681 TL

10 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 11

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,70
Aylık Ödeme: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.787.792 TL

11 12
Konut kredilerinde güncel faiz oranları ne? İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödeme tutarları... - Resim: 12

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.420.012 TL

12 12